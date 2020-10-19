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檢舉違法民宿換來7天「震樓＋貓叫」報復　權證專家嘆報警被嫌煩

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

住在宜蘭縣三星鄉的卜姓權證專家指控，隔壁鄰居是違法營業的民宿，他向有關單位檢舉後，對方竟然用震樓神器、播放貓叫聲來報復，甚至把他的照片掛照車庫門口，日常生活受到嚴重干擾，必須服用安眠藥才能入睡。對此，遭投訴的民宿業者並未回應，不過，宜蘭縣政府及警方已經決定介入調查。

權證專家檢舉鄰居違法開民宿，遭「震樓神器」報復。（圖／東森新聞）

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▲卜先生檢舉鄰居違法經營民宿。（圖／東森新聞，下同）

曾接受各大財經雜誌專訪的卜先生向《東森新聞》投訴並表示，鄰居經營的民宿主打包棟服務，與他的家只有一牆之隔，有時遊客在深夜時間入住，噪音吵到一家人都睡不著覺，加上民宿是違法營業，這才決定向有關單位檢舉。

卜先生指控，哪知道民宿被檢舉之後，中秋連假還照常接客，甚至在接近凌晨0時的時候，用震樓神器來製造規律的聲響，中間甚至會播放貓叫聲，一震就是7天，「敲敲敲，讓我們沒辦法睡覺」、「都要去看醫生，晚上才有辦法睡」，就算砸下50萬元裝潢隔音牆，也無法改善這個狀況。

權證專家檢舉鄰居違法開民宿，遭「震樓神器」報復。（圖／東森新聞）

▲鄰居車庫掛著刊有卜先生照片的雜誌。

更讓卜先生擔憂的是，民宿業者曾將他出過的書掛在車庫門口，因為擔心自身安全而報警，卻被嫌煩、常常報案等等，「去年11月檢舉，民宿最近才收到第一張罰單。」不過，遭投訴的民宿業者事後並未回應，也聯繫不上。

對於這起事件，宜蘭縣政府和警方已表示會深入了解、調查。其實，過去也有不少鄰居起糾紛是靠震樓神器「互相傷害」，畢竟震樓神器透過網購平台就能買到，入手便利，但曾有律師跳出來提醒，採用這種報復方式很有可能會觸犯刑法強制罪，或違反社會秩序維護法，前者可處拘役、3年以下有期徒刑或9000元以下罰金，後者恐面臨6000元以下罰鍰。

▼卜先生與鄰居家只有一牆之隔。

權證專家檢舉鄰居違法開民宿，遭「震樓神器」報復。（圖／東森新聞）

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