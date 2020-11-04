公園「晃動金屬門」刺穿車子　夫目睹愛妻瞬間斬首被噴滿身血！

Activist, 25, hailed as ‘future Oprah or Princess Diana’ is ‘decapitated by gate’ at Arches National Park https://t.co/1GATvQN1YR — The US Sun (@TheSunUS) November 2, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國猶他州拱門國家公園(Arches National Park)發生駭人斬首事件，25歲女子納卡吉戈(Esther Nakajjigo)與26歲新婚丈夫米肖(Ludovic Michaud)到當地觀光，開車想去買冰淇淋時，車子竟然被停車場門口不斷晃動的金屬門刺穿車子，導致她意外被斬首。

這起事故發生在6月13日，不幸喪妻的米肖近來向國家公園管理局(National Park Service)提出訴訟，要求2.7億美元的高額賠償金，他表示，金屬門刺穿他們的車子時就像用熱刀切奶油一樣輕鬆，妻子被斬首後大量鮮血灑在他身上，「只差幾英寸我也會死」。

慘痛的事故讓米肖罹患創傷後壓力症候群，即使已經事發好幾個月，他每天仍然飽受折磨，他控訴當局，如果有正確安裝金屬門或是花點小錢買個鎖把門鎖緊，就不會發生不幸事件。

來自烏干達的納卡吉戈，生前是知名人權主義提倡者，17歲用大學學費創立非營利社區保健中心，後來被任命為烏干達婦女與女童大使而獲得許多國際讚譽。米肖表示，倖存下來的他未來將繼承妻子遺志，繼續推動對方生前最在意的婦女權益運動。

▼夫妻去拱門國家公園玩，妻子卻意外被斬首。（圖／視覺中國）

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