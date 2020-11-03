懷孕8個月沒感覺！媽脫褲雙腿「冒出嬰兒頭」　救護車生下第五胎

I had no idea I was pregnant until I gave birth in ambulance with ‘appendicitis' https://t.co/IjPeN8HyeV — The Irish Sun (@IrishSunOnline) November 2, 2020

記者李振慧／綜合報導

英國27歲女子基南(Chelsea Keenan)雖然已育有4名孩子，卻完全不知道自己又懷孕，感到劇烈疼痛就醫還以為是闌尾炎，直到送醫途中雙腿間突然看到寶寶的頭，她才終於確定自己要生了，最後在救護車上順利生子。

居住在西約克郡哈利法斯(Halifax)基南表示，由於月經仍然會來，所以她完全沒想到自己已經懷孕32週，直到8月15日晚間因為嚴重「腰痛」就醫，「我說我感覺好像要生了，但是沒有人相信我，直到孩子的頭突然冒出，老實說事前我完全沒有任何症狀，直到他出生那天我還可以穿原來的牛仔褲」。

基南雖然順利生下第5名孩子艾略特(Elliot)，但寶寶左腿卻不太對勁，且原本應該是在肚子裡面被保護的器官全都裸露在外，所以被立即送到新生兒加護病房治療，「他們用保鮮膜包住他，以保護外露的器官，甚至一度告知我寶寶可能無法存活」，幸好對方後來情況好轉總算保住一條小命。

醫生告訴基南，艾略特因為胃壁沒有發育完成才會導致器官外露，但也無法解釋左腿為何沒有正確發育，寶寶雖然活了下來卻沒有直腸，未來將無法順利排便，且左腿也必須截肢，即使如此她與丈夫仍開心迎接這個新生命，「艾略特是一名鬥士，只要他繼續戰鬥，我們也會」，期待聖誕節時仍將對方帶回家與其他孩子們一起團聚。

▼女子直到生產當天才知道自己懷孕。（圖／示意圖／免費圖庫pixabay）

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