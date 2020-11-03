「輕適能」健身房倒閉資遣費求償無門　時力籲勞動部徹查研擬修法

▲ 輕適能健身中心無預警倒閉，負責人賴志欽、營運長吳佳倫涉嫌詐欺、背信等罪 。（圖／記者劉昌松攝）



記者林銘翰／台北報導

健身房「輕適能」今年初無預警倒閉，許多員工不僅未被事先通知，甚至領不到資遣費向勞保局申請「積欠工資墊償資遣費」，卻因業者規避法規導致求償無門。對此，時代力量立委王婉諭3日要求，勞動部應主動進行調查，儘速發還應給付的工資及資遣費，並且研議《勞基法》第57條，避免類似案例再度發生。

時代力量立委王婉諭、邱顯智3日上午於立法院召開「健身房惡意倒閉，無辜勞工才是最大受害者！」記者會，要求勞動部應針對「輕適能」的惡意行徑調查員工任職的公司與分店，以及儘速發還應給付勞工的工資與資遣費。

受害者張姓教練指出，自己從2016年便任職於「輕適能」健身房，但今年1月底公司卻無預警倒閉，也未發放薪資、資遣費，在4月申請資遣費墊償後，直到上個月才收到勞保局墊償科電話，告知因為調店緣故，年資不得累計計算，導致原本應該是4年多的資遣費只剩下8個月，甚至還有同事因此無法申請墊償。

▲時代力量立委王婉諭、邱顯智召開「健身房惡意倒閉，無辜勞工才是最大受害者！」記者會。（圖／王婉諭辦公室提供）



王婉諭表示，在勞工的認知中，一直以來都是待在「輕適能」工作，卻只能領到最後一間分店的資遣費，這是非常不合理的事，儘管勞動部長許銘春兩週前答覆，將加強對此案之調查及加強對勞工於認清勞動契約避免受騙之宣導，但到目前為止仍未看到勞動部針對此案進行積極的作為。

王婉諭呼籲，勞動部應針對「輕適能」的惡意行徑進行調查，將其員工任職的公司及分店調查清楚，並儘速發還應給工資及資遣費，同時在一個月內針對《勞基法》第57條進行研擬，避免其他案例再度出現。

邱顯智說明，由於現行《勞基法》第57條規定，勞工工作年資以服務同一事業者為限，因此雇主可以規避年資合併計算的部分，只要調店就被認定為不同事業單位，年資就會重新計算，其實是相當惡劣的手段。

邱顯智強調，如果勞動部還是執意不願意改變行政處分的認定，未來時代力量將會考慮朝修法的方向進行，也呼籲勞動部站在保障勞工的立場，不要再有下一個受害者產生。

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