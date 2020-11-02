10歲男童溜滑梯「拇指被切斷」　時力籲強化遊戲設施管理

▲時代力量立委邱顯智、王婉諭及新竹市議員蔡惠婷召開記者會指出，一名男童溜滑梯時拇指被切斷。（圖／時代力量提供，下同）

記者黃巈禾／新竹報導

新竹某百貨公司的兒童遊戲場設施上個月發生意外，一名10歲男童玩溜滑梯時，左手拇指被塑膠帆布下露出的固定線拉扯，導致拇指當場斷裂。時代力量立委邱顯智、王婉諭及新竹市議員蔡惠婷2日召開記者會，提出目前兒童遊樂場設施備查率偏低、各場域適用法規及罰則不一、發生意外事故後未有停止使用的標準作業程序等訴求，要求主管機關負起相關責任，保障幼兒安全。



斷指意外事發一週後，當事家長的友人聯繫新竹市議員蔡惠婷，當下蔡惠婷隨即到事發地點了解相關經過，並向警局調監視器畫面、和消防局調閱當天救護紀錄，也和主管機關索取相關檢驗資料，不過直到現在，檢驗資料都仍未提供。





蔡惠婷表示，這麼多爸媽會帶小孩去玩的室內軟質遊戲場，竟會發生這麼驚人的意外，2016年開幕的遊戲場，這4年來到底有沒有持續檢驗與維修？竟讓孩子手勾到滑梯邊脫落的繩索當場扯斷，而10月9日發生的意外，事過一個禮拜後仍沒封起來，造成孩童遊戲的潛在風險與危機，目前遊戲場的檢驗現況，面臨著人力不足、專業度不夠的問題，基層執行困境必須克服，才能讓父母安心帶孩子去玩，當事人媽媽事發當下心力交瘁，仍希望社會大眾遊戲場的安全能更加重視。





邱顯智指出，衛福部社家署僅主管規範的研修，各場域的主管機關則回歸各目的事業主管幾關，公私立幼兒園、學校屬於教育部，公園、綠地、廣場屬於營建署，百貨公司、賣場附設兒童遊戲場及專營之兒童遊戲場屬於經濟部，然而，根據社家署提供的資料，目前各主管機關的設施備查率偏低，國教署完成被查率僅15％、營建署26％、教育部67％，預計要到2023年，才會全部完成備查。



邱顯智補充，這次新竹某百貨公司的兒童遊戲場發生斷指意外，現場卻仍未立即封閉，顯見兒童遊戲場設施安全管理規範第14條規定：「兒童遊戲場設施發生危害兒童安全之情事，兒童遊戲場主管機關應會同相關機關『妥處』」，到底要如何「妥處」，仍未有明確規範，可能導致兒童落入更大的安全風險。





王婉諭表示，得知這個消息時令她非常意外，原本該是希望讓孩子開心遊玩的遊樂場，怎麼會發生如此嚴重的斷指意外？王婉諭指出，目前各個場域附設的兒童遊樂設施，主管機關分屬不同單位，所適用的法規及罰則也都不一樣，不僅難以規範及保障幼兒及兒童們的安全，民眾若不幸遇到發生受傷的情形時，也難以於第一時間尋求所適用的救濟管道。



除此之外，王婉諭也提到，事發當下現場僅有簡易急救箱，事後詢問現場工作人員，公司是否有給予員工急救訓練？員工只是支吾其詞地回覆，「簡單的都會啦」。



然而，《兒童遊戲場設施安全管理規範》第8條僅提到，兒童遊戲場應設置管理人員，直轄市、縣（市）主管機關並應辦理該員教育訓練課程，提升安全知能。前項管理人員應接受講習或訓練，其課程及時數，由本規範之主管機關定之。王婉諭指出，由此可見，目前的法規難以確保各主管機關落實情形，一旦發生危險，恐怕會錯失黃金救援時期。