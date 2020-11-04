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高鈺婷上任僅2個月！創歷任最短命　時力將選出第3任第4位黨主席

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▲▼黃國昌、邱顯智、徐永明、高鈺婷。（組合圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌、邱顯智、徐永明、高鈺婷。（組合圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

時代力量黨主席高鈺婷上任2個月，3日晚間無預警請辭，創下歷任最短命的黨主席，未來時代力量將選出第3任期內第4位黨主席。

時代力量2015年成立，最初採集體領導的決策制度，由黨員選出7位成員組成主席團，主席團在定期會議上互相推舉執行黨主席，該制度共運作2任。第1、2任黨主席由黃國昌擔任，擔任期間為2015年7月2日至2019年3月1日，為期3年8個月，第2任期屆滿後卸任。

2019年1月，為了符合《政黨法》的法人化規定，時代力量完成修正章程及組織等事項，廢除原本的主席團、政策委員會制度，並新增黨代表制。根據時代力量黨章規定，決策委員由黨員線上投票，選出15位，負責黨的事務，任期自西元奇數年3月1日起，為期2年，並於任期屆滿前改選。

至於黨主席，由決策委員會成員互選黨主席1人，任期與決策委員相同，黨主席因故出缺時，決策委員會重新改選，改選後黨主席的任期，至原任期屆滿為止。

黃國昌2019年3月卸任，因應新制度，時代力量改選決策委員會，由邱顯智當選第3任黨主席。邱顯智就任後，同年8月黨內出現路線爭議，他宣布請辭，擔任黨主席時間為期5個月，改由時任立委徐永明接任。

徐永明2020年7月末捲入SOGO賄案後退黨，時代力量決策委員8月5日總辭，並於8月28日完成改選，8月29日召開決策委員會議，選出新任黨主席高鈺婷，是時代力量第3任黨主席任期內的第3位，任期到2021年2月28日。

上任滿2個月的高鈺婷於11月3日宣布請辭，她坦言，自8月29日臨危受命，被推選黨主席一職以來，「非常清楚這股推動時力變動的力量，是來自時代力量的黨內制度亟需改革，並且必須儘快上緊發條」，自己也非常清楚，在今年8月，對於仍堅持在各崗位努力的公職同志而言，面對黨內制度紊亂的過渡時期，是無暇推動黨內制度明確化的，她接任黨主席所設定的目標，就是扮演好一個過渡時期的任務型黨主席。

高鈺婷表示，擔任黨主席2個月的時間不長，但已完成階段性任務，包括「重新調整黨部工作，安定黨工軍心」、「規律召開決策會議，促使任務小組啟動」、「謹守任務型黨主席分際，專注作國會後勤並同步訓練新人」。

高鈺婷提到，並沒有連任黨主席的意願，與其拖到明年，不如趁現在隊伍已上軌道的同時，重新推選出可以銜接2022年選舉布局的新任黨主席，帶領大家繼續一起努力。

高鈺婷請辭後，未來時代力量將選出第3任期內第4位黨主席。時代力量近來風波不斷，除了1年8個月就換了邱顯智、徐永明、高鈺婷等3個黨主席，時代力量成立5年以來累計12人退黨，包括馮光遠、林昶佐、洪慈庸、林世煜、林郁容、陳雨凡、林亮君、吳崢、徐永明、蕭新晟、林穎孟、黃郁芬。

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