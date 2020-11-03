高鈺婷宣布「請辭待命」黨主席　時力慰留：仍尊重個人選擇

▲時代力量黨主席高鈺婷無預警宣布請請辭。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量黨主席高鈺婷3日無預警發出聲明，表示今日已向時代力量第二屆決策委員辭去黨主席職務。對此，時代力量晚間表示，決策委員將全力慰留，但仍會尊重主席個人選擇。

前時代力量黨主席徐永明遭指捲入SOGO經營權之爭，時代力量於今年8月29日召開決策會議，由決策委員推選出前時代力量副秘書長高鈺婷擔任黨主席，任期將至明年2月28日。不過，高鈺婷3日晚間無預警發出聲明，表示今日已向時代力量第二屆決策委員辭去黨主席職務。

高鈺婷表示，她會以「請辭待命」的狀態，與秘書處共同妥善配合，協助交接事宜。在決策委員推選出新任黨主席並確認就任時間後，自己也會率兩位副秘書長一起請辭，並同時辭去決策委員職銜，以示負責。

對此，時代力量3日晚間表示，針對高鈺婷提出辭職ㄧ事，決策委員全力慰留，但仍會尊重主席個人選擇，決策委員會將繼續朝原定改革目標前進。

時代力量黨章明定，決策委員會由黨員選舉產生，負責綜理本黨事務，任期自西元奇數年3月1日起2年，並於任期屆滿前改選，決策委員會委員因故人數少於10人時，應舉行補選。此外，決策委員會成員互選黨主席1人，任期與決策委員相同，黨主席因故出缺時，應由決策委員會重新改選，改選後黨主席之任期，至原任期屆滿為止。

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