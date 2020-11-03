蔡沐霖反擊連勝文：兩岸生意有利可圖時覺醒　共機騷擾時冬眠

▲國民黨智庫副董事長連勝文。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨智庫副董事長連勝文說，「年輕人在國民黨執政時開始覺醒，在民進黨執政時就變成冬眠」一事。民進黨青年部主任蔡沐霖表示，他輕蔑年輕人不是第一次，「我們清楚，是誰在兩岸生意有利可圖的時候一定會覺醒，在台灣遭受軍事騷擾的時候一定會冬眠」。

蔡沐霖表示，連勝文所說的「希望政府能夠重視裝備、訓練與人員安全」，恐怕指是2016年以前的馬英九政府，馬政府過去8年延誤國機國造的推展、傷害國軍的國家認同，以及惡意阻擋軍購。

蔡沐霖建議連勝文，可以向有服過兵役的國民黨人請教，或是像自己智庫的國防軍事學者學習，花時間認真瞭解我國國軍的真實現況再對外發言，才不會讓國民黨智庫被認為是外行領導內行。

▼民進黨青年部主任蔡沐霖。（圖／蔡沐霖臉書）



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