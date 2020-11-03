中央不認地方「萊豬自治條例」　民團批開放議題過度集權

▲反萊豬入校園聯盟發起反萊豬進校園活動，以捍衛學童身體健康。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

衛福部政務次長薛瑞元10月28日在立法院備詢表示，地方堅持美豬「零檢出」訂定自治條例，恐牴觸中央法規，明年一月美豬開放，將直接宣告無效。民間反瘦肉精毒豬聯盟今（3日）開記者會指出，衛生管理屬地方自治權限，依照大法官釋字738號意旨，以公共利益及公益良善目的，符合比例原則，不侵害營業自由下，地方可以加嚴管制。

倫敦大學法律博士施威全表示，地方議會通過的自治條例，針對瘦肉精採取比中央更嚴格的標準，合法合憲。大法官738號解釋，主張為了公益，地方自治條例可以制定比中央法律更為嚴厲的管制標準。曾任全國律師聯合會理事，也曾是立委的黃國鐘表示，「食品衞生」為地方自治事項，應該容許地方自訂標準，行政院不得隨意撤銷。日本「地方自治監督機關」，尚需報「閣議」（行政院會議）決定，我國有疑義時，則須聲請大法官解釋。

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▲▼李建誠強調，在開放萊豬的議題上中央過度集權。（圖／記者湯興漢攝）



哈佛法學博士黃維幸說，在中火案撤銷煤炭的處分中，中央把地方視為純粹的行政下級單位，其合憲性也有問題，雖然地方制度法第26條要求地方法規涉及罰則應經中央審核，如果地方行使憲法賦予而列舉的權力，制定一定的自治條例，中央部會不僅不宜審查其適當性，連適法性都不應該審查，其審核監督的合憲性本身，都有待檢驗。

律師江一豪認為，食品安全衛生本就是地方政府的自治事項，為確保地方居民生命、身體、健康等重要法益，若真要說「牴觸」，應該是有地方自治法規制定了比衛福部更寬鬆的容許量，而不是更嚴格的未檢出。

民團發言人李建誠強調，在開放萊豬的議題上中央過度集權，不僅以行政命令宣布，更限縮地方自治的衛生管控，目的只為符合民進黨國的利益，絲毫不顧百姓民生的福祉，11月22日的秋鬥遊行要上街抗議新黨國的威權和專制。

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