在野提校園禁萊豬修法遭擋　賴士葆怒嗆潘文忠偽君子

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨團杯葛。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌3日第6度赴立法院進行施政報告，再度遭到國民黨團以反對美豬進口杯葛。國民黨立委賴士葆痛批，教育部長潘文忠當時第一個跳出來捍衛食安，承諾營養午餐只用國產豬，如今卻不願修學校衛生法，直呼若農委會主委陳吉仲、衛福部長陳時中是「真小人」，那潘文忠就是「偽君子」。

立法院第10屆第2會期於9月18日開議，蘇貞昌分別在9月22日、10月13日、10月16日、20日、30日前往立法院擬進行施政報告並備質詢，但都遭國民黨團杯葛。

國民黨團3日第6度杯葛蘇貞昌施政報告，並在議場內召開記者會，賴士葆表示，只要蘇貞昌不道歉，就會繼續杯葛下去，憲法規定會期結束是12月底，國民黨就杯葛到十二月底，「如果這件事發生，那就是憲政史上第一位行政院長不能上台施政報告，對行政院長的形象、傷害是相當大的，希望蘇院長能把這句話聽進去，不要一直用傲慢、獨裁心態面對訴求。」

賴士葆批評，蔡總統突襲宣布開放萊豬進口，當時第一個跳出來捍衛食安的教育部長潘文忠，承諾營養午餐只用國產豬，但昨天在教育文化委員會審查時，潘文忠卻說「沒有修法必要」，痛批陳吉仲、陳時中是「真小人」，那潘文忠就是「偽君子」。

賴士葆也提到，他向教育部高層求證過，若要確保學童吃不到萊記，一定要修學校衛生法，但潘文忠說一套做一套，他們要的是蔡英文、蘇貞昌等面子，不顧學童的健康，呼籲全國老百姓要起來撻伐。

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