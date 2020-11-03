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中國才不在意誰當選！　BBC：北京關注美國「民主」是否被削弱

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▲中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲北京當局關注在這次大選中民主制度是否被削弱。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

美國2020總統大選堪稱史上最混亂、最膠著的一場選舉，任何結果都會牽動著國際局勢。作為美國最大的假想敵，中國大陸媒體這次都未對此大選做出大篇幅的報導；BBC認為，北京此舉除了避免被扣上「干預」的帽子外，更重要的是，它並不在乎誰勝選，而是關注美國的「民主制度」是否有被削弱。

本屆美國大選多次在「誰能同時領導美國、抵禦中國」的議題上打轉，BBC記者馮兆音（Feng Zhaoyin）分析指出，從北京的角度來看，這次的選舉最大的關注焦點並非誰會入主白宮，而是美國的「民主制度」是否有被削弱。

馮兆音表示，中國官媒這次對於美選沒有進行大幅度的報導，反而更傾向於關注雜亂的選舉過程和嚴重的疫情；北京此舉除了避免被扣上「干預」的帽子之外．更是希望這些混亂的場面能夠證明，中國的政治制度是否比美國的更優越。

許多中國網友還是透過微博關注目前局勢，試圖弄清楚未來四年的中美關係走向，尤其是貿易戰會不會繼續升級。各界都希望3日過後，美國的情勢能夠更清晰，但就目前的計票走向來看，或許還需要更多時間。

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