空拍畫面曝！賓州「川粉人海」看不到盡頭　民主黨州長傻眼急催票

▲美國總統川普25日來到賓州造勢，粉絲人潮看不見盡頭。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國2020年總統大選即將登場，川普25日前往賓州巴特勒（Butler）舉辦造勢大會，來到現場支持的人潮十分驚人，一片紅色人海，幾乎看不見盡頭。民主黨籍的州長費特曼（John Fetterman）也為之震驚，在推特上發文，「總統在賓州非常受歡迎……我不在乎民調如何」，呼籲民主黨選民一定要站出來投票。

The President is popular in PA.



I don’t care what polls say.



With 700K ballots still out there, you need to BANK YOUR BALLOT.



Use a Dropbox.



Get them in. https://t.co/YANdwqbdYG — John Fetterman (@JohnFetterman) October 31, 2020

費特曼強調，那些照片不是「讓美國再次偉大」的宣傳，也不是修圖軟體的傑作，「這種規模的人潮無法假造出來，但你可以確保出席並投出每張票」。他表示，「這是賓州之戰，或許總統大選的勝敗都取決於你」。

▲川普與拜登競選團隊都將賓州視為關鍵戰場。（圖／路透）

綜合CNBC、《政客》等外媒報導，賓州擁有20張選舉人票，被認為是本屆大選最關鍵的戰場，甚至可能決定勝負。根據平均民調，拜登在賓州領先川普4至6%，但該數值落在一些民調的抽樣誤差之內，且始終無法擴大為壓倒性領先。此外，賓州的提前投票率相對較低，仍有許多選票可供爭取。

賓州民主黨籍的司法局局長夏皮羅（Josh Shapiro）表示，如果檢視2016年競選地圖，就能了解賓州有多麼關鍵，「如果賓州沒了，整個國家也都沒了」。

2位候選人於選前3天都把賓州當成重點競選地區。川普25日在賓州各處奔波，舉行4場造勢，試圖爭取東北部白人勞工階級與天然氣工業集中的西南部支持。

拜登在選前最後一天也將來到賓州造勢，與副手賀錦麗走遍各地。他在賓州的斯克蘭頓（Scranton）度過童年，先前也將競選總部設立於費城，被認為具備優勢，但在最後一場辯論會上關於採取石油的觀點卻大大扣分。

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