空拍畫面曝！賓州「川粉人海」看不到盡頭　民主黨州長傻眼急催票

▲美國總統川普25日來到賓州造勢,粉絲人潮看不見盡頭。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

美國2020年總統大選即將登場,川普25日前往賓州巴特勒(Butler)舉辦造勢大會,來到現場支持的人潮十分驚人,一片紅色人海,幾乎看不見盡頭。民主黨籍的州長費特曼(John Fetterman)也為之震驚,在推特上發文,「總統在賓州非常受歡迎……我不在乎民調如何」,呼籲民主黨選民一定要站出來投票。

The President is popular in PA.



I don’t care what polls say.



With 700K ballots still out there, you need to BANK YOUR BALLOT.



Use a Dropbox.



Get them in. https://t.co/YANdwqbdYG