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大選前夕！美「防疫隊長」砲火猛烈槓川普　白宮回擊：政治遊戲

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▲▼美國傳染病研究所主任弗契（Anthony Stephen Fauci）參加參議院聽證會。（圖／路透）

▲美國傳染病研究所主任佛奇（Anthony Fauci）在大選前夕槓上白宮。（圖／路透）

文／中央社華盛頓1日綜合外電報導

美國2020年大選近在眼前，現任總統川普選情告急之際，美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）今天發出緊急訴求，敦促當局改變抗疫政策，引來川普政府嚴厲指責。

佛奇在《華盛頓郵報》今天刊出的專訪中警告，除非「急劇改變」衛生保健方針，否則美國將面臨「非常巨大的傷害」。佛奇說，隨著寒冷天氣與流感季節到來，許多美國民眾忽略安全措施，許多醫院也瀕臨超載，「也許沒什麼比這更糟了……這不是好現象」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）已在美國奪走超過23萬條人命，10月30日通報新增9萬8000多例確診，創下單日新高紀錄。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）對佛奇發出尖酸嚴厲的批評。他在聲明中說，「佛奇是白宮防疫小組的核心成員，也曾讚賞川普總統在疫情期間採取的因應之道，卻在選前3天打破所有規範，玩起政治遊戲，令人無法接受。」迪爾抨擊佛奇「選擇在媒體上批評總統，並藉著讚揚總統的競選對手，讓大家知道他的政治傾向。」

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）來勢洶洶，川普行程滿檔，積極造勢拚人氣，他堅稱美國已「扭轉」疫情，甚至毫無根據地指控許多醫師為一己之利浮報染疫死亡人數。

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