全美1340萬選民可在「大選日登記投票」左右選情！川普拜登急競逐

▲根據非營利選舉倡議組織Vote America，全美4000萬未登記合格選民中，尚有1340萬人能夠在11月3日當天登記投票。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國總統大選即將來臨，根據非營利選舉倡議組織Vote America，全美4000萬未登記合格選民中，尚有來自21州的1340萬人能夠在11月3日當天登記投票。總統川普與民主黨候選人拜登於大選前夕仍馬不停蹄地造勢，除了鞏固原有鐵票倉以外，也力圖爭取尚未下定決心的選民，上述1340萬人更是成為雙方競逐重點。

Vote America取得最新選民檔案後，首先將已登記與未登記選民按州分開，接著確認哪些州的合格選民能夠在大選日當天登記投票，經過一番計算，得出上述結果。值得注意的是，其中包括許多搖擺州，例如明尼蘇達州（16.5％）、威斯康辛州（14.7％）、愛荷華州（13.7%）與密西根州（11.9%）都有不少合格選民尚未登記投票。

▲1340萬選民成為川普、拜登大選前夕競逐的戰場之一。（圖／路透）



Vote America創辦人兼執行長克莉芙（Debra Cleaver）向《福斯新聞》表示，團隊一開始算出1340萬這個數字時，有人甚至抱持懷疑態度，經過多次反覆驗算，才真正確認結果，「我們聽說今年登記選民的數字很低，令人沮喪。我想，好吧，我們會在大選日補上的」。

該組織也立刻透過簡訊、電子郵件與社群媒體等方式散布訊息，提醒大家行使投票權，「我們已經向威斯康辛州的未登記合格選民寄出大約10萬張明信片」。

克莉芙解釋，登記投票「實際上非常方便」。合格選民只要攜帶有效身分證件前往投票所，填寫相關表格後即可投票。身分證件最好是駕照或許可證，也可接受有照片的身分證明，但上面必須附帶名字與相片；另外，標有名字與州內現居住址的官方文件也符合條件，例如水電費帳單或銀行帳單。

►更多【美國總統大選】相關新聞請點此



聽Podcast掌握美選及國際局勢