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大馬網友湧「暖心留言」安慰遇害女大生父母　籲：台灣司法硬起來

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▲▼馬來西亞長榮女大生父母搭機抵台，赴高雄認屍。（圖／民眾提供）

▲馬來西亞長榮女大生父母搭機抵台，赴高雄認屍。（圖／民眾提供）

文／中央社記者孫天美吉隆坡2日專電

在台灣留學慘遭殺害的馬來西亞籍女大生案件轟動台馬兩地，連日來成為網友討論的話題。近日女大生家長赴台認屍，許多大馬網友留言致意，展現出大馬社會中溫情的一面。

有網友安慰家屬，給家屬打氣；有的留言佛號或「安息」的英文縮寫RIP（Rest in Peace），也有的要家屬節哀。

此外，大馬網友連日討論的焦點還是堅定的支持被害人父母的訴求，即要求台灣司法對凶手判處極刑，勿以教化為由讓凶手逃過死刑。

網友以為人父母的角色著想，覺得懷胎十月不易，台灣司法應判處凶手死刑，還家屬一個公道；有網友呼籲台灣司法硬起來，殺人一定要償命，且得嚴格執行死刑，切勿縱容。

大馬是有死刑的國家，按大馬刑法，舉凡謀殺、企圖謀殺、綁架或誘拐他人且致死、結伙搶劫、挾持人質、販運毒品等都可能被判處死刑，執行方式是絞刑。

台灣的治安也成為網友關注的另一個問題。由於文化相近，無論是赴台升學或到台灣旅遊的人數，大馬都是東協國家之冠。近幾年，到台灣留學者每年數千，旅遊者每年數十萬。

大馬籍女大生的命案發生後，有網友表示送孩子到台灣唸書或赴台旅遊有疑慮，也有一些網友提到這已是大馬籍女生今年在台被謀殺的第2宗案件。今年1月大學畢業後留在台北從事餐飲業的25歲大馬籍女生，遭鄰居殺害後肢解。

對於總統蔡英文透過發言人張淳涵向家屬和大馬民眾道歉，網友雖表示肯定，但還是強調「死刑才是最好、最有誠意的道歉」。

24歲馬來西亞籍鍾姓女大學生10月28日晚間從校園返回宿舍途中，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭陌生的梁姓男子隨機以繩索勒住頸部並強拉上車，死亡後遺體被棄置在高雄市阿蓮一處山區。涉案的梁姓男子已遭警方逮捕，移送檢方偵辦後聲請羈押，橋頭地方法院裁定羈押。

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