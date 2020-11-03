迷信慣例？川普選前夜造勢「重返2016舊地」　想複製當年勝選模式

文／中央社密西根州大急流城2日綜合外電報導

正常狀況下，密西根州並非共和黨人得以染指之地，但川普4年前卻讓大家眼鏡掉滿地，石破天驚地，在美國總統大選攻陷了這一州。

▲川普於選前重返密西根州大急流城造勢。（圖／達志影像／美聯社）

是迷信嗎？今晚他重返舊地，來到4年前選前之夜造勢的大急流城（Grand Rapids），在這裡舉行連任之役的最後衝刺；或許，這也將是他政治生涯的最後大會。

63歲婦人索沃（Melanie Thorwall）大清早就和兒子前來會場外等待，深怕錯過川普2020選戰的偉大最終章。4年前他們無法進入會場，但至今回想那天的氣氛、那種見證盛況的感覺，語中仍帶著濃濃懷念。

川普是1988年以來頭一位攻陷密州的共和黨總統候選人，因為這裡向來是民主黨「藍牆」中最難敲下的一塊磚之一。

川普當時表示：「你們有想過，會在接近凌晨一點聆聽一場重要的演講嗎？我們瘋了嗎？這很瘋狂嗎？這的確很瘋狂。」

當時的支持者今天重新歸隊，而他們心心念念的，就是要和4年前一樣，讓世界再次跌破眼鏡。

在冷冽陽光下排著隊的男女老幼，各自掏出足證自己是鐵桿川粉的各式物品，帽子、T恤、旗子都是不可或缺，甚至還有人穿了件連帽上衣，上頭寫著：「女同志支持川普」。

這件上衣的主人是27歲女子沃爾（Abigail Wall），帶著太太和母親前來讚聲的她開玩笑地提及川普：「只有他能讓我轉性愛男人。」

沃爾的母親科琳（Kolleen）則說：「不管他是贏是輸，都是歷史。」「你如果有來參加造勢就會覺得，他是不可能輸的。」

▲總統川普與他的副手彭斯。（圖／路透社）

2016年大選競選期間，民主黨候選人希拉蕊因為太過自信能拿下密州，鮮少踏足此地，直到選前最後一天，她才緊急加辦大急流城造勢會；對手川普見狀，也安排了活動拚場。

和美國南方多半支持共和黨不同，4年前，密州完全沒有一個郡有9成票數投給川普；而那一年，在漠不關心的民主黨人和狂熱過頭的共和黨人之中，川普以1萬704票差距擊敗對手，這差距微乎其微，僅占密州總票數的0.3%。

密州是工會蓬勃、技術勞工為主的一州，汽車商福特（Ford）、通用（General Motors）、克萊斯勒（Chrysler）合力鞏固了底特律的全球盛名，第2大城大急流市則以家具製造以及氣囊等汽車供應鏈著稱。

去年密州製造業流失5000個工作，另有6萬人因疫情衝擊丟掉飯碗，但地方經濟並非一蹶不振，而是正在轉型到自動化的過程。大急流城附近城市肯特伍德（Kentwood）市長凱普里（Stephen Kepley）告訴法新社，老闆現在找不到足夠的人手。

新工作的提供者之一是亞馬遜（Amazon），這家零售巨頭今年在大急流城開設大型配送中心，而其老闆，正是川普罵得非常凶的貝佐斯（Jeff Bezos）。

貝金斯（Rick Bekins）把自家土地賣給亞馬遜開設這座配送中心，他住了19年的房子將夷為平地，作為亞馬遜停車場用地。

62歲的貝金斯提及2016年他「勉強」投下的一票：「我投票（給川普）不是要讓他當我的牧師、當我的心靈導師，我投給他，是要他當我國的領導者。」

「過了4年，我還是會投給他，因為我沒有更好的選擇。」

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