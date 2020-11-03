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拜登「川皇上身」3小時狂發19推！狠酸川普：準備收行李走人吧

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▲拜登，Joe biden。（圖／路透社）

▲拜登選前之夜瘋狂發推拉票。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

美國總統大選將於3日正式登場，目前已經是美東時間3日的凌晨1時，稍早也有兩個城鎮的普選結果出爐，由民主黨候選人拜登暫時領先6票。大選前夜，雙方陣營紛紛卯足全力進行最後衝刺，而拜登也彷彿「川普上身」，瘋狂在推特上發文，進行拉票。

現年77歲的民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）在大選前夕不斷發文，瘋狂更新推特，呼籲年輕選民出門投票，並請選民將神聖的一票投給他，同時要求「川普盡早收拾行囊搬出白宮」。不僅如此，拜登還表態支持LGBTQ+族群，短短3小時內一共就發出了十多條推文。

拜登先是PO出一段2分半的影片，只見影片中他與歐巴馬共同批鬥川普政府此次在疫情上的政策漏洞與錯誤方針。隨後的3個小時內，拜登先是為奧地利恐攻進行默哀，隨後狠酸川普只為富有且人脈廣的人而戰。拜登則稱，自己才是會為所有美國人民而奮鬥的人。

不僅如此，拜登也呼籲年輕人站出來投票，因為「年輕人有權決定本次選舉的結果」。而他同時也表態支持LGBTQ+族群，並稱自己為人權發聲。

拜登還發文說，「明天，讓我們告訴川普一個明確的消息，那就是他該收拾行囊回家了。」除此之外，拜登也嘲諷川普對於健保的態度。拜登稱，「我相信醫療保健是所有人的權力，但川普卻認為這是少數人的特權。」

拜登寫道，「作為總統，我將重建基礎設施、應對氣候變遷，創造數以萬計的高薪工作，是時候讓我們一起重建美好家園了。」他反諷川普，「在川普總統的帶領下，有超過23萬名美國人死於新冠肺炎，超過3000萬人失去工作，有近五分之一的小企業倒閉，你真的過得比四年前還好嗎？」

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