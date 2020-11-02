農水署桃管處受理停灌休耕申請截止　共有6,475.78公頃提出

▲農水署桃管處受理停灌休耕申請作業。（圖／桃管處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

農水署桃園管理處2日指出，該處受理停灌區內「實際從事耕作」稻農及非稻作區農友申請補償作業，迄10月30日截止，共有8,665名農友、完成6,475.78公頃面積申請。其中，稻作申請人數6,154人、面積4,577.90公頃，非稻作申請人數2,511人、面積1,897.89公頃。針對停灌補償申請政府會從寬認定「實際從事耕作」稻農申請資格，落實照顧農友。

水情吃緊，桃竹苗地區1.9萬公頃農田緊急啟動停灌，17日起迄30日陸續受理停灌區內「實際從事耕作」稻農及非稻作農友申請補償作業。農水署桃園管理處處長何明光表示，面對56年來首度汛期沒有颱風襲臺，桃竹苗地區水情吃緊，該處轄管的供灌農田有17,000多名「實際從事耕作」稻農受到影響，儘管該處已事先積極辦理巡查圳路、執行精確配水、實施分區輪灌、埤塘調度支援等應變措施，但仍不敵嚴峻水情。

因此，為確保2021年民生產業用水，可穩定供應至5月底，石門水庫自10月14日起停止供應農業灌溉用水，該處灌區除新莊、海山工作站轄區外，停灌範圍含括：桃園、大竹、大園、大崙、草漯、新坡、觀音、新屋、湖口、大溪等10個工作站灌區，共304個水利小組。稻作補償金計算係以農家賺款的105%加生產成本計算，每公頃補償14萬元；而非稻作補償柑桔類每公頃補償14萬元，甘藷每公頃補償8萬元，大豆每公頃補償6萬元，牧草每公頃補償1.1萬元等各種作物標準不一。

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