水情吃緊停灌第12天　農水署桃管處發現首起盗水事件

▲桃園大圳10-4號池發現首起民眾擅自破壞水門鎖鏈並設置抽水設備。（圖／農水署桃園管理處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

水情吃緊，桃竹苗地區1.9萬公頃農田，宣布啟動停灌第12天，農水署桃園管理處27日、於轄管桃園大圳10-4號池，發現首起民眾擅自破壞水門鎖鏈並設置抽水設備，立即前往報案，將依農田水利法及相關法令究辦，以確保抗旱水資源，再次呼籲民眾切勿以身試法。

▲農水署桃園管理處於轄管桃園大圳10-4號池，發現首起民眾擅自破壞水門鎖鏈並設置抽水設備，已依法究辦。（圖／農水署桃園管理處提供）

農水署桃園管理處指出，依據農委會與經濟部於本月16日公告，桃竹苗地區1.9萬公頃農田啟動停灌，並自17日起迄30日，受理停灌區內「實際從事耕作」稻農申請補償作業，而停灌範圍，並停止供應農業灌溉用水。

桃園管理處轄管貯水池284口，目前尚有2,900萬噸蓄水，惟為因應旱情持續，各給水門已於公告日起上鎖，蓄存水量保留於緊急狀態備用，由中央及地方政府統一調度。

目前正值稻作結穗及部分旱作收成時節，屬用水尖峰期，政府已另給予耕作者合理補償，請民眾切勿擅自取水，以免違反農田水利法第16條之規定，如有發現，將依同法第30條之規定究辦，「處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並得令其限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰」。如有破壞水利設施者，得再依刑法第354條「毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處二年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。」

·秋冬乾燥必備