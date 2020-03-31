　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園客家局長傳接任民政局長？　何明光：那是外傳

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲市議員周玉琴詢問何明光？明天 (4月1日)要去接任民政局長職缺？(圖／翻攝自網路)

▲市議員周玉琴（左）詢問何明光局長？聽說您明天 （4月1日）要去接任民政局長職缺？（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府民政局長職缺，迄今已懸缺3個多月遲未補實，使接任人選受到各界關注。市議會31日進行客家局工作報告，市議員周玉琴質詢客家局長何明光時表示：「聽說，何局長明天要去接任民政局？」何明光連忙否認表示，那是外傳，迄目前都未接到派令。

客家局今日工作報告，輪到市議員周玉琴時，周一開始質詢，堆滿笑容問何明光，聽說您明天(4月1日)要去接任民政局長職缺？何明光連忙否認：沒有，那是外傳，市長沒講就等於沒講。周玉琴話鋒一轉，有的話，要真實講，並再問何明光，假如外傳是的話，那您會不會過去接任民政局長？何明光冷回：我不知道，我還沒收到派令！

桃園市政府前民政局長湯蕙禎，因2020大選經民進黨提名不分區立委，去年12月間投入選舉後，辭去局長職務，由市長鄭文燦發布由曾任市府工務局長、現任秘書長黃治峯代理職務；由於民政局被喻為市府第一大局，13區公所為其轄管單位，今年1月11日湯蕙禎當選立委後，由誰接任其職缺，一直受到各界關注。

目前外傳人選有：客家事務局局長何明光、民政局副局長林香梅、張世威和桃園區長陳玉明等人。市議會3月11日定期大會進行民政局工作報告時，各黨議員不約而同從民政局「內升」適任局長人選，反對空降！

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
南投女有2月身孕！細繩綁兒女「3屍4命」溺斃
台中BMW男「酒駕連撞5車」　2車猛烈燃燒1死6傷
鬼男孩昏迷13年突清醒！聽到媽不堪重負「希望他死」崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園客家局長傳接任民政局長？　何明光：那是外傳

金門柏村國小降半旗默哀　紀念創校人郝爺爺

拍板了！金門、澎湖2離島民眾返國　須先「在台居家檢疫14天」

台南新冠肺炎確診13例皆是境外移入　黃偉哲：超前部署確保防疫滴水不漏

居家檢疫到處亂跑！竹苗2人罰鍰逾期未繳　女遭移送執行署

祈「桃園媽」庇佑疫情快退散　慈護宮捐防疫基金和物資

清明連假安心遊！東海岸加強防疫及交通疏導　民眾注意配合

饒慶鈴與富山國小師生移植硨磲貝　共同守護海洋資源

一位陌生人的男兒淚　鐵娘子見證「感恩」的力量

兒童節防疫宣導　南投市公所偏鄉送暖關懷義煮贈意麵

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

《夫婦的世界》火熱床戲「前6集19禁」　金喜愛抓外遇...連好友都幫老公隱瞞

周興哲版《說好不哭》《背對背擁抱》好好聽　熱追《愛的迫降》即興創作OST

小農無奈...有機地瓜整排遭嗑光 雄鷹神助攻！俯衝出爪滅12害鼠

近距離接觸動物、山谷仙境瀑布 暢遊花蓮必吃必玩「隱藏版景點」

「確診、上網」不會唸...俚語聽不懂 台北人台語爛？路人打臉：在家都講

桃園客家局長傳接任民政局長？　何明光：那是外傳

金門柏村國小降半旗默哀　紀念創校人郝爺爺

拍板了！金門、澎湖2離島民眾返國　須先「在台居家檢疫14天」

台南新冠肺炎確診13例皆是境外移入　黃偉哲：超前部署確保防疫滴水不漏

居家檢疫到處亂跑！竹苗2人罰鍰逾期未繳　女遭移送執行署

祈「桃園媽」庇佑疫情快退散　慈護宮捐防疫基金和物資

清明連假安心遊！東海岸加強防疫及交通疏導　民眾注意配合

饒慶鈴與富山國小師生移植硨磲貝　共同守護海洋資源

一位陌生人的男兒淚　鐵娘子見證「感恩」的力量

兒童節防疫宣導　南投市公所偏鄉送暖關懷義煮贈意麵

二伯產前1天真心話！　揭露「蔡桃貴不吃醋」祕辛：會和蔡波能說謝謝

再推惠台政策！國台辦：國際比賽獲獎台生、運動員保送大陸大學

小心別被女友搶去背！DIOR男裝聯手潮流始祖Shawn Stussy　塗鴉馬鞍包太好看

交通部宣布1日起搭大眾運輸「戴口罩」　台北、桃園難配合

西班牙徵用「冰宮」做臨時停屍間　部隊興建戰地醫院

聲援抗疫行列！《聲林之王》第三季網路報名延至5/31 實體海選暫緩

八德酒駕拒檢撞警男輪胎遭開5槍　後座女中3槍亡警列過失致死被告

地方熱門新聞

金門、澎湖縣民返國　須在台居家檢疫

紀念郝爺爺　金門柏村國小降半旗默哀

桃園客家局長　傳接任民政局長？

居家防疫亂跑　2人逾期未繳遭移送

台南新冠肺炎確診13例皆是境外移入

宜市兒童禮券103元　背後意義曝光

沙鹿區鹿峰里480餘戶鋪水管　每戶省3萬4千

每坪180萬！墾丁大街房價翻倍漲

雲林豐泰企業捐3輛小型水箱車　提升消防搶救效能 

KTV小吃部霸氣暫停業　籲民眾配合防疫

英業達搶醫療商機　和為恭醫院合作

范佐憲嗆車業者：會好好幫打廣告

屏市歸園納骨塔　進行兩場佛道教法會

女負氣欲尋短警13分鐘尋獲

更多熱門

相關新聞

19歲男遭刺死後傳靈異！網咖玩家曾見他上線

19歲男遭刺死後傳靈異！網咖玩家曾見他上線

桃園市平鎮區網咖劉姓工讀生命案，桃園檢警30日相驗解剖釐清死因，死者姊姊透露，29日整理弟弟遺物時，想從弟弟電腦找尋蛛絲馬跡，但網路玩家卻透露，死者29日曾上線過，玩家詢問為何不玩時，死者隨即下線，姊姊質疑，弟弟個人電腦電源線早已拔除，電腦密碼只有弟弟知道，家人根本無從查起；家人還透露死者曾託夢，家人詢問是否要上班？弟弟卻說，我已經那個了…，隨即消失家人就醒來。

影／19歲兒遭「網咖熟客」刺死　父淚訴：一句道歉都沒有　

影／19歲兒遭「網咖熟客」刺死　父淚訴：一句道歉都沒有　

機場人員接待貴賓確診…周玉蔻轟：亂搞

機場人員接待貴賓確診…周玉蔻轟：亂搞

再走3分鐘就到了…網咖19歲員工上班途中遭捅死！

再走3分鐘就到了…網咖19歲員工上班途中遭捅死！

開5槍阻酒駕誤擊斃後座女　警訊後請回

開5槍阻酒駕誤擊斃後座女　警訊後請回

關鍵字：

桃園民政局長周玉琴何明光

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

台中BMW男酒駕連撞5車　1死6傷

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

手綁細繩！南投母子3人溺斃亡

今晚鋒面來了！雨最多時間點曝

張鈞甯、陳意涵爆「閨蜜決裂」！

蕭敬騰被逼問結婚生子　鬆口談經紀人：看她

台中6車猛撞起火燃燒　1命危6傷

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

金門、澎湖縣民返國　須在台居家檢疫

台灣對抗疫情「策略太強大」BBC：反成WHO眼中釘

不認台灣是國家　陳玉珍還說「北京是我們的中央」

更多

最夯影音

更多
陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席
追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面