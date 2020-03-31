桃園客家局長傳接任民政局長？　何明光：那是外傳

▲市議員周玉琴（左）詢問何明光局長？聽說您明天 （4月1日）要去接任民政局長職缺？（圖／翻攝自網路）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府民政局長職缺，迄今已懸缺3個多月遲未補實，使接任人選受到各界關注。市議會31日進行客家局工作報告，市議員周玉琴質詢客家局長何明光時表示：「聽說，何局長明天要去接任民政局？」何明光連忙否認表示，那是外傳，迄目前都未接到派令。

客家局今日工作報告，輪到市議員周玉琴時，周一開始質詢，堆滿笑容問何明光，聽說您明天(4月1日)要去接任民政局長職缺？何明光連忙否認：沒有，那是外傳，市長沒講就等於沒講。周玉琴話鋒一轉，有的話，要真實講，並再問何明光，假如外傳是的話，那您會不會過去接任民政局長？何明光冷回：我不知道，我還沒收到派令！

桃園市政府前民政局長湯蕙禎，因2020大選經民進黨提名不分區立委，去年12月間投入選舉後，辭去局長職務，由市長鄭文燦發布由曾任市府工務局長、現任秘書長黃治峯代理職務；由於民政局被喻為市府第一大局，13區公所為其轄管單位，今年1月11日湯蕙禎當選立委後，由誰接任其職缺，一直受到各界關注。

目前外傳人選有：客家事務局局長何明光、民政局副局長林香梅、張世威和桃園區長陳玉明等人。市議會3月11日定期大會進行民政局工作報告時，各黨議員不約而同從民政局「內升」適任局長人選，反對空降！

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