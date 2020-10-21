桃園584口埤塘　可用蓄水量約1,750萬噸供備援

▲市府超前部署成立旱災應變小組，提前做好水資源備援工作。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

水情嚴峻，桃園市長鄭文燦21日於市政會議指出，市府超前部署成立旱災應變小組，提前做好水資源備援工作。農水署桃園和石門管理處共有584口埤塘，可用蓄水量約1,750萬噸；此外，經發局也完成調查消防局、自來水公司及後備指揮部，目前共98輛水箱車及民政局將規劃655處作為臨時供水點，要求相關局處，保障民眾用水需求。

▲水情嚴峻，桃園584口埤塘供備援。（圖／盧姓民眾提供）

鄭市長指出，目前桃竹苗中等區域進入減壓供水階段，實施夜間減壓供水，後續如水情持續嚴峻，將可能面對第二階段減量供水、第三階段分區供水及第四階段定點供水。目前經發局及水務局已完成備用水源盤整，地下水資源方面，共有87口備用水井，包括15口公園備用水井、65口工業抗旱水井，以及水利署北水局自鑿7口抗旱水井，總供水量為4萬7,707噸。

▲市府超前部署成立旱災應變小組，提前做好水資源備援工作。（圖／市府提供）

而桃園市共有7處水資源回收中心，每日約可提供8萬噸放流水；農田水利署桃園和石門管理處共584口埤塘，可用蓄水量約1,750萬噸；此外，經發局也完成調查消防局、自來水公司及後備指揮部，目前共98輛水箱車及民政局將規劃655處作為臨時供水點，請經發局、水務局等相關局處，提前做好水資源備援的相關工作，保障民眾用水需求。

農業局長郭承泉補充表示，目前桃竹苗地區已實施停灌，除停灌範圍內的水稻田每公頃補償14萬元外，農委會於20日公告其他非水稻作物補償標準，包括大豆、甘藷、牧草、木瓜、香蕉、芭樂、火龍果、柑橘、花卉、長短期蔬菜、茶、油茶、仙草等，受理時間為10月21日至10月30日，同時也宣布稻作停灌補償申請期限展延至10月30日。農業局將協助代耕及青農業者向農委會爭取補償，以確保農民朋友的權益。

經發局長郭裕信表示，桃園全區共504里，由民政局協助盤點2015年緊急購置之600 個水塔保管情形，目前統計共461個水塔，針對缺少不足或報廢的水塔，經發局將會在水情轉為紅燈前，全面補齊。此外，1里基本上已規劃1處供水點，為考量某些里人口較多，未來可能規劃2個供水點，民政局亦會完成盤點，屆時將規劃655處臨時供水點。

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