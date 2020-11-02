　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

買早餐沒帶夠錢！店家拒絕退餐「再塞2顆饅頭」：別爭　網全讚爆

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼早點大王。（圖／翻攝自Google map）

▲早點大王。（圖／翻攝自Google map）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友去台東玩時，特地前往「早點大王」買早餐，她在等待的同時，忽然瞥見阿公最愛的饅頭，於是便多抓了3顆結帳；然而，當她準備付錢時，卻發現錢不夠，加上自己不是當地人，無法賒帳，因此只好退掉豆漿和饅頭。想不到老闆娘見狀後，不但不讓原PO退掉餐點，還堅持不收錢，暖心之舉令人動容。

原PO在「美食公社」上發文表示，她先前去台東旅遊時，特地前往中式早餐專賣店「早點大王」買蛋餅和胡椒餅；當時因為蛋餅賣光了，必須再等下一盤出爐，因此她便走到一旁晃晃，與此同時，映入眼簾的是「蓋著布的籃子」，裡頭裝著外皮光滑的饅頭，而這也是阿公最喜歡的那種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO一看到饅頭，立刻夾了3顆，而回過神才發現，「新的一盤蛋餅又全空了！」店員意會到原PO的眼神，立刻從一旁拿出一塊蛋餅，原來，「已幫我留了一份起來，太好了，謝謝！

正當原PO準備結帳時，她一撈，竟發現錢包只有200塊，無法支付所有餐點的費用，因此她便決定退掉豆漿和2顆饅頭。店家見狀後立刻婉拒，「那可不能，這個豆漿超好喝！你有空再拿錢來吧～」

▲▼早餐店，大冰奶，冰奶茶，奶茶，蛋餅，早餐。（圖／記者許力方攝）

▲原PO在等蛋餅的同時，又多抓了3顆饅頭。示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

不過，由於原PO已經準備離開台東了，因此回絕對方好意，改把豆將留著，退掉3顆饅頭；店家起初表示，「好吧，退兩顆就好，其他別算了。」而後一見原PO轉身離去，又立刻衝過去說，「這兩顆你都帶回家吃！

原PO實在感到很不好意思，因此先是拒絕，再來又開始翻找口袋有沒有零錢，最後好不容易撈到50元，便開心的向店家表明自己可以付錢帶走饅頭了。只是，店家並沒有收下這50塊，堅持將銅板推回給原PO並說道，「不要爭，就這樣。

原PO事後感動的表示，許多店家都因為忙碌、人多，疏忽了顧客的感受，但早點大王卻不一樣，「有你們的親切給一趟旅行添上了溫度，真好。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「充滿人情味的豆漿」、「有溫度的店」、「每次到台東必吃，寧願早起沒睡飽，就是要吃的」、「太讚了，有時間一定要去朝聖」、「這家店真是不錯，前幾天早上六點去買，人就絡繹不絕，而且店員又親切，不會因為人多，一忙就擺臭臉」、「老闆太大心了啊」、「買不到的人情味」、「這間生意爆好的，老店了」、「好想馬上衝到台東啊」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
腰部以上全是胸！　女星「爆乳泡湯」網看傻：完全忘記劇情
快訊／土城中油瓦斯站漏氣！　員工疏散封鎖周邊道路
父母到棄屍地招魂　媽媽痛哭：女兒，我們回家
快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」
快訊／才當房仲幾天　成大電機博士生自殺身亡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

討論萊豬入校提柯文哲「不該歧視性立法」　范雲、高虹安互嗆

世新大學社心系主張結合地方社區文化特色　落實媒體近用

疫情下旅行社尾牙成謎！公會：尾牙邀請0...員工曝：機率低

反對同志大遊行！一柱擎天姐開罵「真噁心」：世界上只能一男一女

長榮男大生爆「監視器也有問題」　超諷刺畫面曝光：反應過未曾改善

振興藝FUN券「500變700元」　宜蘭傳藝園區加碼、霹靂布袋戲回歸

全年冷氣1度收7元挨批搶錢！熱到受不了　興大附農：下學期調降

「印尼」境外移入多！　莊人祥：入境後送集中檢疫

「年底尾牙」要限人數？　莊人祥曝「決定指標」：11月有秋冬專案

長榮女大生慘死！文大PO「6大校安公告」…呼籲同學勿太晚離校

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

40片雞排一次煎！金黃外皮肉超嫩 搭配「大鍋現炒」鐵板麵淋特調醬汁

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

他帶師姐顯場燒紙錢「衣服都穿了」 女大生母見直播崩潰：爸媽都愛妳

李國毅否認「家事顯赫」：我怕被綁架！　梁以辰取消關注連晨翔「怕沒有人追」

女遛狗不牽繩！新住民兒被追嚇　討道歉反被嗆「大陸人就是要錢」

討論萊豬入校提柯文哲「不該歧視性立法」　范雲、高虹安互嗆

世新大學社心系主張結合地方社區文化特色　落實媒體近用

疫情下旅行社尾牙成謎！公會：尾牙邀請0...員工曝：機率低

反對同志大遊行！一柱擎天姐開罵「真噁心」：世界上只能一男一女

長榮男大生爆「監視器也有問題」　超諷刺畫面曝光：反應過未曾改善

振興藝FUN券「500變700元」　宜蘭傳藝園區加碼、霹靂布袋戲回歸

全年冷氣1度收7元挨批搶錢！熱到受不了　興大附農：下學期調降

「印尼」境外移入多！　莊人祥：入境後送集中檢疫

「年底尾牙」要限人數？　莊人祥曝「決定指標」：11月有秋冬專案

長榮女大生慘死！文大PO「6大校安公告」…呼籲同學勿太晚離校

秋日探秘去！「北投藏4座生態公園」漫步潺潺流水及林蔭中

說好散步還不出門！　柴柴「表情漸臭」趴地怒睡：不等了

iPhone 12相機傳「綁雲端系統」！ 壞掉只能送原廠

地上發票能撿嗎？網一面倒「必撿」：中過1000元...嚴重後果曝光

不到1成「短炒客」亂市　同業重砲回應「應重罰！」

討論萊豬入校提柯文哲「不該歧視性立法」　范雲、高虹安互嗆

35歲韓女星疑輕生「明天就要過生日」！　曾主持SJ活動同台銀赫…粉絲都愛她

世新大學社心系主張結合地方社區文化特色　落實媒體近用

快訊／朝陽科大大貨車「墜5m山坡」！駕駛慘卡車頭　命危搶救中

追兇18年！陸日月山埋屍案偵破　廚房暗洞逮兇嫌

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

外送小火鍋「秒變全公司笑柄」！千人羨慕炸

只壞2盞燈？校友1分鐘曝真實有多黑

買2張坐票！老伯逼讓座「年輕人有錢就是老大」

心疼女大生父母　醫540字批廢死

只要「4步驟」！刪除LINE聊天室上方廣告　

今變天越晚越冷！閃電亂走打轉中「若較靠近天氣差」

28K女友想簽志願役！60K男：別想不開阿

「把拔，女兒想你了…」妻心痛喊話朱冠甍

快訊／再增5例境外移入！

他每天水果！身體出現「這毛病」

買早餐錢不夠！店家拒絕退餐　網全讚爆

更多熱門

相關新聞

賴清德探視台東縣歷坵部落小米學堂

賴清德探視台東縣歷坵部落小米學堂

　原住民族委員會為推廣原鄉部落產業，將廢校多年的金峰鄉歷坵國小，翻修成為國內首座以原住民族傳統農糧「小米」為主體的體驗場館小米學堂。1日特邀請賴清德副總統前來小米學堂，探視結合文化傳承、青年培訓、產地認證與觀光行銷等產業等面向之成功經驗。

台東老夫妻開車上路…碰撞左轉廂型車！4人送醫

台東老夫妻開車上路…碰撞左轉廂型車！4人送醫

空軍公布高教機建案歷程　2026年完成交機

空軍公布高教機建案歷程　2026年完成交機

第2架勇鷹高教機下月出廠　66架2026完成交機

第2架勇鷹高教機下月出廠　66架2026完成交機

空軍：高教機交接作業期程　無關政黨輪替

空軍：高教機交接作業期程　無關政黨輪替

關鍵字：

早點大王台東早餐早點豆漿美食公社

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

魏如萱彩排一半「2小孩突跑到台前」

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

單親媽窮到剩28元！1通電話秒變年收6億CEO

Sandy「金鐘獎盃放地上」掀戰！

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

潘逸安嫩妻「爆乳白紗」太犯規！　籌辦婚禮累翻：瘦到39公斤了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」
回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面