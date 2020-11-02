買早餐沒帶夠錢！店家拒絕退餐「再塞2顆饅頭」：別爭　網全讚爆

▲早點大王。（圖／翻攝自Google map）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友去台東玩時，特地前往「早點大王」買早餐，她在等待的同時，忽然瞥見阿公最愛的饅頭，於是便多抓了3顆結帳；然而，當她準備付錢時，卻發現錢不夠，加上自己不是當地人，無法賒帳，因此只好退掉豆漿和饅頭。想不到老闆娘見狀後，不但不讓原PO退掉餐點，還堅持不收錢，暖心之舉令人動容。

原PO在「美食公社」上發文表示，她先前去台東旅遊時，特地前往中式早餐專賣店「早點大王」買蛋餅和胡椒餅；當時因為蛋餅賣光了，必須再等下一盤出爐，因此她便走到一旁晃晃，與此同時，映入眼簾的是「蓋著布的籃子」，裡頭裝著外皮光滑的饅頭，而這也是阿公最喜歡的那種。

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原PO一看到饅頭，立刻夾了3顆，而回過神才發現，「新的一盤蛋餅又全空了！」店員意會到原PO的眼神，立刻從一旁拿出一塊蛋餅，原來，「已幫我留了一份起來，太好了，謝謝！」

正當原PO準備結帳時，她一撈，竟發現錢包只有200塊，無法支付所有餐點的費用，因此她便決定退掉豆漿和2顆饅頭。店家見狀後立刻婉拒，「那可不能，這個豆漿超好喝！你有空再拿錢來吧～」

▲原PO在等蛋餅的同時，又多抓了3顆饅頭。示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

不過，由於原PO已經準備離開台東了，因此回絕對方好意，改把豆將留著，退掉3顆饅頭；店家起初表示，「好吧，退兩顆就好，其他別算了。」而後一見原PO轉身離去，又立刻衝過去說，「這兩顆你都帶回家吃！」

原PO實在感到很不好意思，因此先是拒絕，再來又開始翻找口袋有沒有零錢，最後好不容易撈到50元，便開心的向店家表明自己可以付錢帶走饅頭了。只是，店家並沒有收下這50塊，堅持將銅板推回給原PO並說道，「不要爭，就這樣。」

原PO事後感動的表示，許多店家都因為忙碌、人多，疏忽了顧客的感受，但早點大王卻不一樣，「有你們的親切給一趟旅行添上了溫度，真好。」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「充滿人情味的豆漿」、「有溫度的店」、「每次到台東必吃，寧願早起沒睡飽，就是要吃的」、「太讚了，有時間一定要去朝聖」、「這家店真是不錯，前幾天早上六點去買，人就絡繹不絕，而且店員又親切，不會因為人多，一忙就擺臭臉」、「老闆太大心了啊」、「買不到的人情味」、「這間生意爆好的，老店了」、「好想馬上衝到台東啊」。