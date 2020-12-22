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枋寮站最後一班「藍皮列車」　千人送別「同框車長、司機員」

▲屏東枋寮火車站22日早上開出最後一班藍皮普快列車，充滿離情 。（圖／枋寮火車站長陳連成提供，以下同）

▲屏東枋寮火車站22日早上開出最後一班藍皮普快列車，充滿離情 。（圖／枋寮火車站長陳連成提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台鐵枋寮站今（22）日上午開出通往台東的最後一次藍皮列車，吸引近千位鐵道迷前來道別，列車長及司機員一進入月台看到大批人群，滿滿感動，立刻下車和鐵道迷合照，其中列車長馬世駿更主動站上機車頭，拿著自製的「再會啦藍皮普快」牌子，歡送普快的退役，場面溫馨感人。

▲屏東枋寮火車站22日早上開出最後一班藍皮普快列車，充滿離情 。（圖／枋寮火車站長陳連成提供，以下同）

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▲▼枋寮站離別情。

▲屏東枋寮火車站22日早上開出最後一班藍皮普快列車，充滿離情 。（圖／枋寮火車站長陳連成提供，以下同）

俗稱藍皮列車的「普快」車種列車，目前僅在枋寮至台東間的南迴線行駛，由於南迴鐵路全線電氣化，明天通車，藍皮普快將走入歷史。

▲屏東枋寮火車站22日早上開出最後一班藍皮普快列車，充滿離情 。（圖／枋寮火車站長陳連成提供，以下同）

▲▼拍照留念。

▲屏東枋寮火車站22日早上開出最後一班藍皮普快列車，充滿離情 。（圖／枋寮火車站長陳連成提供，以下同）

今天早上11點28分從枋寮站出發的3671次普快，是全台最後一班藍皮列車，吸引近千位鐵道迷湧入，其中有鐵道迷從潮州基地回送藍皮列車到枋寮站，列車長馬世駿和司機員許弼善更穿著西裝下車，和鐵道迷拍照合影，隨後坐滿6個車廂，展現鐵粉之情。

▲屏東枋寮火車站22日早上開出最後一班藍皮普快列車，充滿離情 。（圖／枋寮火車站長陳連成提供，以下同）

▲▼搭乘藍皮普快、月台人潮。

▲屏東枋寮火車站22日早上開出最後一班藍皮普快列車，充滿離情 。（圖／枋寮火車站長陳連成提供，以下同）

馬世駿表示，他從2004來到南迴線，2006年後，藍皮普快最後的舞台就移轉到南迴線，雖然約2個月輪1次班，但對於這班普快是有很深的回憶及情感，能輪到這班車，因此今天有特別打扮，就是希望能穿得漂亮，讓藍皮普快在最後一支行駛更顯得體面。

▲屏東枋寮火車站22日早上開出最後一班藍皮普快列車，充滿離情 。（圖／枋寮火車站長陳連成提供，以下同）

▲▼月台人潮。

▲屏東枋寮火車站22日早上開出最後一班藍皮普快列車，充滿離情 。（圖／枋寮火車站長陳連成提供，以下同）

他說，「很高興剛好能服務到最後一天！」，而普快列車退役後，將正式消失在歷史中，就算未來經過優化、整修後，每天1列往返的觀光專列供自由行散客搭乘，但仍會以「觀光專列」方式行駛，「普快」這個名字應該不會再出現。

▲屏東枋寮火車站22日早上開出最後一班藍皮普快列車，充滿離情 。（圖／枋寮火車站長陳連成提供，以下同）

▲▼合照。

▲屏東枋寮火車站22日早上開出最後一班藍皮普快列車，充滿離情 。（圖／枋寮火車站長陳連成提供，以下同）

而駕駛該列車的司機員許弼善表示，「能夠開到最後一班『藍皮普快』，特別有意意義。在啟動後，車上乘客和月台上民眾紛紛揮手互道「再會！」、「BYEBYE」，讓枋寮站月台充滿不捨之情，也為藍皮普快劃下完美句點。

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