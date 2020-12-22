南迴鐵路電氣化23日通車！枋寮站升等：售藍皮列車紀念票1500套

▲南迴鐵路電氣化23日通車，慶祝枋寮升等，發售紀念套票 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台鐵環島鐵路電氣化路網，其中最後一哩路段屏東縣枋寮至台東知本站間，於明（23）日完工通車開始營運。為慶祝南迴線電氣化通車暨枋寮站升等，台鐵於當天上午9時40分在枋寮站發售紀念套票1500套，每套售價250元，內含3張名片式車票、2張薄紙式月台票。

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▲▼紀念套票。

台鐵南迴線鐵路西起屏東縣枋寮站，東至台東縣台東站，全長98.2公里，於1992年通車，為環島鐵路最後一段竣工通車的路線，通車時全線均為無電氣化區間且大部分為單軌區間。行政院為提升經濟發展，建構環島鐵路電氣化路網，自2013年6月核定起至2020年12月底全部完工通車營運。

枋寮站在台鐵環島路線中佔有重要地位，不但是屏東線的終點、也是南迴線的起點，南迴線電氣化通車後，普悠瑪及推拉式自強號首次投入營運，每日增加停靠普悠瑪號5列次、推拉式自強號2列次（假日4列次），南半環莒光號列車再也不需要於枋寮站更換電力機車，大大提升旅客乘坐便利性。枋寮站也於電氣化通車同日升等為二等站，可望成為屏東地區的觀光轉運中心。

慶祝枋寮站升等，同步發行枋寮站發售紀念套票1500套，每套售價250元。套票內含有3張名片式車票、2張薄紙式月台票。套票特色以營運接軌、歷史承接為主題，發行首次普悠瑪異級名片式車票、台鐵吉祥票（福祿東海）「加祿─東海」區間票及暫時不再開行之普通車票「枋寮─內獅」名片式車票各1張。

紀念套票特別用心規劃，將藍皮列車行駛風姿加入外，並在該張名片式車票軋上「109.12.22」紀念日期，特別珍貴及稀有，值得購買珍藏，現場另備有兩款紀念戳章供民眾蓋章留念。