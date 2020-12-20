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南迴最後一哩路達成　蔡英文：縮短往來台東、屏東車程

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▲▼蔡英文、蘇貞昌、林佳龍搭乘由台東開往屏東的普悠瑪號。（圖／總統府記者聯誼會提供）

▲蔡英文、蘇貞昌、林佳龍搭乘由台東開往屏東的普悠瑪號。（圖／總統府記者聯誼會提供

記者黃巈禾／綜合報導

南迴鐵路電氣化的最後一哩路，枋竂到知本段20日通車。總統蔡英文上午前往台東出席「南迴鐵路電氣化通車典禮」，肯定所有參與南迴鐵路電氣化工程幕後英雄的貢獻。蔡英文指出，往來台東、屏東車程縮短半小時以上，除了外出子弟回家更方面，對觀光產業以及城鄉均衡發展都有很大幫助。

蔡英文抵達後，首先聽取交通部鐵道局局長胡湘麟進行簡報，了解南迴鐵路電氣化工程的執行成果及效益。蔡英文致詞表示，期待了很久，今天，終於能見證南迴鐵路電氣化的通車，台灣環島鐵路電氣化的最後一哩路，總算正式接起來了。

▲▼蔡英文、蘇貞昌、林佳龍等人搭乘由台東開往屏東的普悠瑪號。（圖／翻攝自Facebook／劉櫂豪）

▲蔡英文、劉櫂豪。（圖／翻攝自Facebook／劉櫂豪）

蔡英文指出，這是一個不簡單的工程，還記得兩年前到太麻里視察進度時，工地是沿著山邊搭建起來的平台，相當陡峭，而且為了不影響列車通行，施工團隊往往是利用半夜來趕工，所以要先向現場行政團隊同仁及參與工程的每一個團隊表達最大的敬意，「謝謝你們克服困難、挑戰，順利達成任務」。

蔡英文提到，南迴鐵路電氣化的通車，對東部鄉親及全台灣都具有歷史性的意義，首先，這是東部鄉親盼望多年的重大交通建設。以往南迴線沒有電氣化，火車從北邊開來台東以後，需要停下來更換火車頭，甚至新式列車－太魯閣號和普悠瑪號是無法行駛在南迴線上面的，現在有鐵路電氣化，所有列車都能直接往來在台東、屏東，還可縮短半小時以上車程，外出子弟回家更方便。

蔡英文提及，其次，南迴鐵路的電氣化，也會增加國內外的旅客從南部搭火車來東部的機會，不論是遊客或商務客，要過來台東都變得更方便，相信這對於觀光產業，以及區域和城鄉的均衡發展，都會有很大的幫助。

▲▼蔡英文、蘇貞昌、林佳龍等人搭乘由台東開往屏東的普悠瑪號。（圖／翻攝自Facebook／劉櫂豪）

▲蔡英文、蘇貞昌、林佳龍、劉櫂豪。（圖／翻攝自Facebook／劉櫂豪）

另一方面，蔡英文說道，不只南迴鐵路電氣化，還有一系列提升東部軌道運輸的措施，包括花東鐵路雙軌化工程，以及台鐵新採購的600輛城際列車，都正在一一進行中，會透過更短時間、更大運量，讓東部鄉親開心出門、安心回家，也讓更多國內外旅客能夠來親近東台東，而她的故鄉在屏東，作為一個屏東人，要特別對工程團隊及所有參與的同仁表達感謝。

蔡英文也提到，在南迴線，從枋寮、楓港旁邊的台灣海峽，翻過山就會看到太平洋，光是大海的藍色，就有數不盡的豐富變化，這段「雙東海岸線」，就是她最推薦的私房景點，也希望大家在搭乘電氣化後的南迴線鐵路時，可以特別留意這項美景。

蔡英文特別感謝行政院推動「前瞻基礎建設計畫」，以及立委們的大力支持，讓中央能夠投入更多預算、更快完成南迴鐵路的電氣化工程。

▲▼南迴鐵路電氣化通車，環島鐵路電氣路網串聯。屏東-台東普悠瑪首航。（圖／台鐵提供）

▲屏東-台東普悠瑪首航。（圖／台鐵提供）

隨後，蔡英文一行搭乘由台東開往屏東的普悠瑪號，實地體驗南迴鐵路電氣化通車後的便捷交通。除了蔡英文外，包括行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、台灣鐵路管理局局長張政源、立委劉櫂豪、莊瑞雄、伍麗華、鍾佳濱、陳瑩、廖婉汝、陳歐珀等人亦出席這項活動。

南迴鐵路電氣化工程20日正式全線通車，台鐵局南迴線為配合枋寮－知本間電氣化通車，普悠瑪及推拉式自強號將首次投入南迴線營運，將開行6列車次普悠瑪及4列次推拉式自強號，可提升平日運能7%、假日13%，且增加南迴線跨東、西線列車班次計3列次，減少旅客轉乘，另外南半環莒光號列車也不需要於台東及枋寮站更換電力機車，提高乘車品質及便利性。

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