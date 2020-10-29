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劉世芳響應「收養月」關懷弱勢兒童　洪慈庸感性暢談自身經驗

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▲「在愛裡相遇，從心底成為家人」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委劉世芳召開「在愛裡相遇，從心底成為家人」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

兒福聯盟舉辦的「收養月」活動至今已邁向10週年，為了宣傳活動，兒福聯盟29日上午於立法院召開記者會，立法院顧問洪慈庸也娓娓道出自身經歷，表示自己在出生後隨即被洪父、洪母收養為洪家女兒，她很感謝與洪爸、洪媽相遇，因為他們無差別的愛與關懷，讓自己感受到很完整的愛與教育。

兒福聯盟與民進黨立委劉世芳、李昆澤、立法院顧問洪慈庸、資深媒體人黃光芹29日上午於立法院召開「在愛裡相遇，從心底成為家人」記者會，呼籲社會大眾共同響應收養月活動，幫助關懷弱勢兒童。

▲立法院顧問洪慈庸出席「在愛裡相遇，從心底成為家人」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院顧問洪慈庸。（圖／記者林敬旻攝）

洪慈庸表示，早期台灣社會沒有社福機構可以媒合，送養對象僅能仰賴原生家庭的身旁好友，自己在出生後隨即被洪父、洪母收養為洪家女兒，她很感謝也非常很幸運能與洪爸、洪媽相遇，他們無差別的愛與關懷，讓自己感受到很完整的愛與教育。

黃光芹也說，因為再婚及生活重心都在工作，當自己想要有孩子的時候，美好時光已然蹉跎，她很慶幸丈夫與婆婆的開明，才有這個緣分能與「貝比」相遇，讓她體驗有了孩子的幸福。

李昆澤則表示，自己幼時父親過世、家庭窮困，是受到基督教家扶中心的幫助才能順遂長大，現在自己有能力幫助別人，是這個社會溫暖進步最重要的動力，因此每次的選舉補助款與年終獎金，自己都會使用在助學與助養。

▲黃光芹出席「在愛裡相遇，從心底成為家人」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲資深媒體人黃光芹。（圖／記者林敬旻攝）

劉世芳也在會中談起收養「小不點」的過程，表示一開始自己也不知道如何當一位稱職的母親，後來帶著「小不點」去逛百貨公司時，自己也開始觀察別人父母是如何教養孩子。

劉世芳說，很開心能夠舉辦這場記者會，她希望以自身的經驗，讓更多善心人士伸出雙手，來擁抱不一定有血緣關係的孩子，讓這些孩子能夠在愛裡面長大，享有幸福的人生歲月。

兒福聯盟執行長白麗芳指出，收養月的概念起源於美國，幾經輾轉推廣到香港，才使收養的概念導入華人社會中，收養月推廣至今將邁進第10屆，很高興國人收養的概念也越來越進步，希望社會大眾對於收出養的議題能夠與時俱進，用愛來支持更多的孩子，是收養月最重要的精神。

衛福部長陳時中表示，收養制度要以兒童最佳利益來思考，不是一時的衝動，而是一個責任與愛心的結合，他也肯定台灣社會有9個相關的社福團體能幫助媒合收出養的制度，非常樂見收出養的觀念在社會慢慢確立，衛福部未來也會持續努力，讓相關制度以及法令更加完善。

▼衛福部長陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部長陳時中出席「在愛裡相遇，從心底成為家人」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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