「就是人禍造成」　張顯耀：國防部去年本將汰除F-5E戰鬥機卻未做

記者蘇晏男／台北報導

空軍飛官朱冠甍29日上午駕駛F-5E戰鬥機在台東外海墜落，不幸罹難。對此，前陸委會副主委張顯耀表示，根據國防部原採購規劃，F-5E/F在2019年本將汰除，即便事故報告尚未完成，但空軍F-5系列戰機該汰除卻未汰除才是事故主因。他也強調，本次事故其實就是人禍造成。

▲張顯耀在臉書悼念朱冠甍。（圖／翻攝自Facebook／張顯耀）

失事的F-5E戰鬥機隸屬空軍第七聯隊。在29日上午，朱冠甍駕駛F-5E戰鬥機自台東志航基地起飛執行任務，不料不到2分鐘，疑似因發動機故障，墜落在基地北面海域，儘管朱冠甍在墜海前跳傘逃生，但因大量吃水，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經過台東馬偕醫院搶救，仍於上午9時27分宣告不治。

國防部上午緊急召開記者會，空軍司令部參謀長黃志偉會中表示，F-5共有2具發動機，若其中一具失效，仍能透過另一具發動機維持飛行，但一定會影響飛機操縱。飛行員跳傘過程中會受限飛機角度、速度、飛機姿態，以及人員彈射出去後傘的張力等因素影響，不一定會跳傘成功，但確切原因仍要根據現有證據進一步釐清調查。

對於朱冠甍殉職，張顯耀在臉書表示，除了哀悼傷心之外，國防部應儘速完整查明失事原因，給家屬與國人一個交代。國軍捍衛國土、翱翔領空、巡弋台海，且24小時不分晝夜隨時待命，此時發生令人動容的憾事，請國人給予國軍弟兄姊妹最大的支持與鼓勵。

張顯耀指出，F-5戰鬥機自民國62年起加入中華民國空軍迄今已有47個年頭，在台生產的最後一架F-5F於民國75年12月9日下線服役也已34年，雖然已執行過延壽計劃，但機體老舊金屬疲乏，關鍵性零件商源斷缺，F-5系列戰機維持空軍是極大的考驗。

他強調，根據國防部原採購規劃，F-5E/F在2019年本將汰除，如今發生憾事即便事故報告尚未完成，但空軍F-5系列戰機該汰除未汰除才是事故主因，本次事故其實就是人禍造成。

張顯耀也呼籲，空軍現役F-5系列戰機、AT-3教練機都已過最大服役年限多年，如今還在現役服役，擔任國家空防及飛官培訓之用，在AT-5尚未服役前，國防部及空軍必須拿出萬全之策為之因應，憾事切勿再次發生，人禍不可再重蹈覆轍。

▼空軍F-5系列戰鬥機。（非當事圖／ETtoday資料照）

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