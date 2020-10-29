快訊／F-5E失事近1小時　共機運9再擾我西南空域

▲共軍運9通信對抗機。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

空軍台東志航基地29日上午發生F-5E戰鬥機墜海起火意外，飛行員朱冠甍大量吃水，在搶救後仍宣告不治。不過，國防部晚間表示，共軍1架運9通信對抗機進入我西南方空域，而空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

空軍第七聯隊一架F-5E戰機29日上午在台東執行任務，起飛不到2分鐘因不明原因墜落志航基地北面海域，飛行員朱冠甍呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經台東馬偕醫院急救仍宣告不告。

國防部29日晚間表示，共軍1架運9通信對抗機進入我西南方空域，而空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監，而這也是10月以來，第24架次共機擾台。

根據國防部近期公布共機擾台資料，10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次；10月7日空警500機1架次；10月8日運8反潛機1架次；10月9日運8反潛機1架次、運9反潛機1架次；10月10日運8反潛機1架次。

此外，還有10月11日運8反潛機1架次；10月15日運8反潛機1架次；10月16日運8反潛機1架次；10月17日運8反潛機1架次；10月20日1架空警500機、1架運9通信對抗機，以及1架運8反潛機；10月21日1架運8反潛機，10月25日1架運8反潛機，10月26日1架運8技術偵察機，1架運8反潛機；10月27日運8遠干機1架次；10月28日運9通信對抗機1架次、運8遠干機1架次；10月29日運9通信對抗機1架次。

▼國防部29日證實，上午1架共軍運9通信對抗機進入我西南方空域。（圖／國防部提供）。



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