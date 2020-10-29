北市信義區陶朱隱園旁整排機車燒毀　「離奇自燃」排除縱火

記者張君豪／台北報導

台北市大安區復興南路二段29日清晨5時許，巷內的機車突然起火，造成6輛機車遭到大火燒毀，而同日中午信義區豪宅陶朱隱園旁，也發生一整排機車起火的事故，濃烈的黑煙直竄天際，畫面相當驚悚。

▲陶朱隱園旁機車燃燒。（圖／記者黃彥傑攝）

▲陶朱隱園旁機車燃燒。（圖／記者黃彥傑攝）

這兩起事件分別發生在清晨5時許、下午1時許，其中發生在大安區復興南路二段的火警，一共造成6部機車被燒毀；另一起發生在信義區松勇路交松高路一帶的火警，則造成26輛機車全毀、6輛遭波及受損。對此，警消獲報後，速派6車20人至現場佈3水線灌救。

信義區頂級豪宅陶朱隱園旁火警燒毀32輛機車意外，信義警方下午3點初步調查完成，排除人為縱火。警方調閱監視器發現，火警發生在下午約1點42分，火災發生前5分鐘有一名騎士前來停機車後離開、過程並無異狀。

在火警發生前約2分鐘，另名騎士騎車前來停車時，發現停車格太滿，騎士下車搬開其他機車時，卻發現右邊有輛機車車頭開始冒出黑煙，騎士嚇得丟下機車跑到路旁報警求助，台北市消防局獲報後出動6輛消防車到場灌救。

但火勢擴散太快，連報案騎士的機車也被祝融吞噬，冒煙起火過程中並無其他可疑人士接近，也無縱火動作，警消初步排除人為縱火，至於為何發生機車自燃情況，則需由消防局火調人員鑑識調查才能釐清。

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