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台南狼師27年涉性侵31女生！校長送水果壓事增23受害　監院糾正

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▲▼女童。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）。

▲台南一名曾獲「20年資深優良教師獎」的張姓男老師，任教期間多次性侵女學生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）。

記者徐愷昕／台南報導

台南一名曾獲「20年資深優良教師獎」的張姓男老師，任教27年間總計涉及32件性侵、性騷事件，受害者多達31名女學生。其中一件女童性侵案日前判決出爐，張男確定被處有期徒刑4年10月，但仍有多案還在審理中。對此，監察院也對台南市政府教育局提出糾正。

台南某國小9歲女童在就讀小學三、四年級期間，由張姓男老師擔任其班導，但張師卻罔顧為人師表，竟趁隙在校園內涉長期性侵女童，還以手指侵犯下體，持續了整整2年且次數多達50次，一切直到女童升上五年級、換了班導以後，噩夢才終止。

事件爆發後，人本教育基金會2019年開記者會指出，該名狼師已不是第一次性侵女學生，犯行長達27年並橫跨2校，年紀從20歲到30歲都有，且學校早在18年前就知道，卻沒有通報、解聘。

▲▼ 狼師橫行校園20年。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼事件爆發後，多名受害者出面指控張師性侵行為。（資料照／記者崔至雲攝）

▲▼ 狼師橫行校園20年。（圖／記者崔至雲攝）

曾受害的C小姐表示，自己還國小3年級時，張姓老師常常叫女學生進視聽教室，並以學生要學會「保護自己」的名義，自己扮演起色狼，開始撩女生裙子，隔著內褲從小腹摸到私處，在過程中張姓老師甚至說，「你這時要快點走開，再來一次！」又再撩開裙子摸一次。

W小姐也回憶，當時自己才四年級，有一次被張姓老師要求脫內褲、躺在桌上，打開雙腳讓他看下體、用手摸或用手指摳陰部，並拍照或錄影，當女同學表示不要時，張姓老師竟以「看有沒有洗乾淨」為名，逼著學生要照做。

而1名Y小姐則指出，老師幾乎每天將女生單獨留置教室，然後把門窗一一鎖上、窗簾全部拉起來，再叫女生靠近，或摟抱撫摸，或脫內褲摸下體，或說寶貝我愛你、並親吻臉頰或嘴唇，或要求張開大腿讓他拍下體照片，然後說，「老師把你當女兒疼，不要講出去！」

由於受害者實在眾多，監察院獲悉後也針對張男任教的2學校（新化區某國小、新市區某國小），以及台南市政府教育局提出糾正，指出新化區該國小林姓前校長在知悉張師性侵害學生後，竟私下協調把他調至新市區某國小，致該校23人受害，又教務主任等人知悉後未依法通報，均有重大違失。

另一部分監察院也點出台南市政府教育局難辭監督不周，認為上開兩校沒有依法採取性侵害（騷擾）防治措施、建立安全之校園空間；另張師違法體罰學生，相關教育人員知悉，也未依法通報，明顯有重大違失。

從監察院糾正案的調查內容可以得知，新化區該國小2000年一名女童受害後，家長有透過家長會向時任校長及張師反映此事，不料事情轉交主任辦理後，卻未依法通報，且女童父母轉至警局報案後，校長還帶了一盒水果至女童家致歉，說自己快退休了，怕影響退休金，拜託家長不要提告。

監察院指出，新化區該國小許姓主任、林姓前督學當時知悉性侵案後未依規定通報及處理，且林姓前校長、前督學於接受調查時，供述前後矛盾避重就輕，意圖卸責，另還延宕處理張師及其妻不當補習案，均核有重大違失。

加總張師涉性侵受害的31人以及遭不當體罰的29人，總計60學生受害。不過對此，張男在接受監察院約詢時竟表示，「當下小孩是enjoy的，可能當下他們是需要我的」、「很多都是觀感問題，因為我是男生，做的事就是不行」、「很多事情我沒做，都是那些長大的同學幻想出來的」等語，似乎一點悔意都沒有。

台南教育局則表示，此事件爆發第一時間有立即解聘張師，也有對林姓前校長記一大過處分，並命其離開主管職務，且全案經調查確認後，總計已議處10名以上教職人員。

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