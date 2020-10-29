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台南市多項評鑑表現優異亮眼　黃偉哲：讓全國看見台南的軟實力

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▲台南市參與多項評鑑再獲捷報，市長黃偉哲肯定市府團隊的努力，並表示台南持續耕耘公共工程，也讓全國看見台南的軟實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市參與多項評鑑再獲捷報，市長黃偉哲肯定市府團隊的努力，並表示台南持續耕耘公共工程，也讓全國看見台南的軟實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市參與多項評鑑再獲捷報，不僅在「2020建築園冶獎」有10件作品獲獎，表現亮眼；更連續5年獲得經濟部水利署所辦理全國水患自主防災社區評鑑「績優縣市政府」的殊榮，市長黃偉哲肯定市府團隊的努力，並表示台南持續耕耘公共工程，也讓全國看見台南的軟實力。

台南市政府表示，此次「2020建築園冶獎」榮獲「公共建築景觀類」獎項的有都發局的「河樂廣場」、交通局的「台南轉運站」和「新營綜合轉運站」及地政局的「長勝營區市地重劃工程─長勝公園」；獲「校園建築景觀類」獎項的分別是東陽國小「老舊校舍東棟教室拆除重建工程」和佳里國小「2017年老舊校舍拆除重建工程」；獲「社區文化景觀營造類」獎項的分別是柳營區旭山社區和士林社區、後壁區新東社區，及仁德區中洲社區。

值得一提的是，社區類的獲獎案例，全是由都發局推動社區規劃師駐地輔導計畫「台南市綠社區培力」所補助之社區環境規劃設計與改造計畫成果，顯示台南市從公部門到民間，皆一同參與環境改造活動與建設，未來市府團隊會持續深耕發展，穩紮穩打厚實市政基礎，並結合政府和民間的力量，形塑城鄉美學與地方風貌特色，建構一個「友善宜居、智慧永續」古都城市。

▲台南市參與多項評鑑再獲捷報，市長黃偉哲肯定市府團隊的努力，並表示台南持續耕耘公共工程，也讓全國看見台南的軟實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，台南市政府參加經濟部水利署在日前揭曉的「2019年度全國水患自主防災社區評鑑」，獲頒績優縣市政府，這也是台南市從2015年到2019年評鑑，連續第5年獲得「績優縣市政府」的肯定。在社區方面，台南市所提報的13處社區(里)，共有10處獲獎，其中包括1處種子、3處特優、3處優等及3處甲的殊榮，成績斐然。

鑑於氣候變遷的影響，降雨型態改變，強降雨發生的頻率增加，台南市政府除了積極推展各項治水防災工程，強化監測預警之外，也將持續爭取中央經費建置水患自主防災社區，同時利用有限的資源維運目前已建置的水患自主防災社區。

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