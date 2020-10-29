台南狼師涉侵31童！首案囚4年10月　校長拔官記大過逾10人重懲

▲台南51歲張姓狼師，在國小任教期間涉對31名女學生猥褻、性侵，惡行長達27年，校長、主任皆未依法或延遲通報，監察院對相關單位提出糾正。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化區那拔國小、新市區新市國小

記者林悅／台南報導

台南51歲張姓狼師在2國小任教期間，涉嫌對31名女學生猥褻、性侵，雖犯案累累，目前僅強制猥褻其中1名女童被判4年10月，其餘案件尚上訴中，張師陸續服務2校，涉性侵猥褻連同不當體罰孩童高達60人，惡行長達27年，歷任校長、主任等人未依法或延遲通報，監察院以監督不周等糾正台南市教育局等。

監委高鳳仙調查指出，台南市張姓導師於1991-2019年任教新化區某國小、新市區某國小期間，涉犯性侵害或性騷擾32件（受害31人）、不當體罰9件（受害29人）、違法在家補習，多名校長、導師等教育人員知悉，卻未依法通報或延遲通報及處理，監委高鳳仙提案通過糾正2國小、台南市政府教育局，並要求議處違失人員。





調查報告表示，經調查後新化區該國小計8名受害人，出面指證遭張姓狼師性侵害或性騷擾、不當體罰學生2件，林姓前校長知悉卻私下協調張姓狼師調校至新市區某國小，致使第二所國小受害人達23人；林姓前校長、許姓主任、林姓前督學分別知悉學生遭性侵害、性騷擾或遭體罰，均未依法通報及處理，糾正台南市教育局並建議對該3人予以嚴懲。

台南市教育局指出，於獲知本案後，即展現積極處理態度，火速解聘該師並通報全國不適任教育人員，終身不得任用，並主動將性平調查報告全數移送檢調偵辦，目前由法院判刑一審確定。教育局鄭重重申，保護學童身心健康為教育人員首要責任，已全面檢討相關機制，全力預防類似事件再次發生。

教育局表示，性平事件零容忍，不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查，屬實即罰的「三不一有」原則已明確宣示，對違反規定者和失職人員一律嚴懲！本案在查明後已立即對行為人處以解聘處分外，針對學校人員，第一時間議處該師時任學校林姓校長1大過處分，違失行為當年考績改列丙等，校長已離開主管職務。林前督學核予大過1次；許主任核予小過5次。同時積極調查處理其他行政違失人員，因全案歷時較久，即將案件行政調查報告依照性平案件確認進度分三階段進行，第一及第二階段行政違失調查報告已經完成，總計超過10名以上人員受到議處，第三階段行政調查報告涉及法令變更等適用疑義，較為複雜，不過調查報告已完成，刻正與法制單位研商法律適用問題，一旦確定，立即依程序辦理，從重論處，絕不寬貸。

教育局表示，對於本案之發生深感痛心，已全面檢討改進策進做為，陸續發布學校性侵害、性騷擾或性霸凌預防、處理及輔導的注意要點，全面制度化性平事件的預防及處理作為，包含規範學校教室環境，教師不得單獨與學生相處、課後到校辦公登記制度、設計相關教材指定納入課程教學，定期辦理入班宣導等作為，且為管控學校辦理案件進度，建置「台南市校園安全防護網」列管師對生性別案件，並成立校安事件諮詢輔導小組協助學校輔導改善等，同時提供多元化申訴管道，設置申訴專線（06-2959023）及信箱（help580@tn.edu.tw）並製發貼紙黏貼聯絡簿，希望從預防、處理及輔導追蹤三面向全面守護台南市學生校園安全。

台南地院指出，張姓被告於2017、2018年間在台南市某國小擔任教師，經檢察官起訴被告對10名女學生，以撫摸下體及親吻臉頰、嘴巴的方式進行強制猥褻，法院2020年8月26日判決被告對其中1名女童部分成立犯罪，判處被告對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，共10罪各處有期徒刑3年8月，應執行有期徒刑4年10月，其餘被訴強制猥褻罪部分均無罪。

本件被告對其有對被害人猥褻部分坦承不諱，且有卷內事證可稽，被告有猥褻行為應可認定，惟被告辯稱其沒有違反女童意願，然法官認為被告此等作為均足以妨害女童性決定之自主意願，再輔以女童事後主動向母親敘說求援、於醫院驗傷時有「哭泣」之情形，足認被告對女童為猥褻之行為，當係違反女童之性意願，是被告犯對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪罪證明確。

法院審酌被告擔任女童之導師，竟為滿足一己色慾，未能謹守師生間之分際，不顧身為人師之倫理，所為影響女童日後成長過程及對感情或其他親密關係之建立，實應予嚴懲，以及被告犯後態度、智識、生活狀態等情狀，量處如主文所示之刑。被告對有罪部分、檢察官對無罪部分均已提起上訴。目前張姓狼師所涉案件尚在司法進行中。

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