明德外役監逃犯連三榮投案　2個月來屢換藏身處...躲台南山區沿海

記者林悅／台南報導

台南山上區明德外役監獄「優良受刑人」59歲連三榮，2020年 8月14日趁著外出倒垃圾的期間逃跑，29日上午9時許在台南市警六分局偵查隊策動下，在安南區公學路向警方投案，連嫌供稱逃亡期間都在台南山區藏匿，全案由六分局交新化分局續辦中。

▲外役監脫逃人犯連三榮，逃亡2個多月出面向市警六分局投案，被查出他逃亡期間一直在台南山區沿海躲藏。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南山上區明德外役監受刑人連三榮脫逃，明德外獄監通報台南市警新化分局協助查緝，警方8月11日晚上警方發現連嫌乘坐洪姓前妻車子，連嫌見警跟監竟換手由他駕駛，開車衝撞員警竄逃，員警見狀朝該車左後輪射擊2槍，射破左後輪後，連嫌仍駕車竄逃，途中翻車棄車摸黑成功逃逸。

新化分局指出，連嫌因擁槍自重，7年前曾與警方對峙駁火，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪移送，為恐其逃獄期間造成危害及社會恐慌，由新化分局、刑事局、刑警大隊、新營分局、白河分局、學甲分局、第六分局成立聯合專案小組追緝。

經專案小組2個月餘查緝堅壁清野，連嫌自知法網難逃，走投無路，29日向台南市警六分局偵查隊投案，第六分局在今早9時許，在台南市安南區公學路將其逮捕，連嫌稱其逃亡期間藏匿台南山區、沿海地區，目前由新化分局接續偵辦並釐清案情中。

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