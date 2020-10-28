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2020黑面琵鷺保育季系啟動　全台親子民眾前來台南賞黑琵

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▲「2020黑面琵鷺保育季」系列活動，以「2020愛妳、愛你、愛黑琵」為主題，號召全台親子民眾前來台南賞黑琵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2020黑面琵鷺保育季」系列活動，以「2020愛妳、愛你、愛黑琵」為主題，號召全台親子民眾前來台南賞黑琵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2020黑面琵鷺保育季」系列活動行前記者會，28日在市府民治中心登場，由副市長趙卿惠主持，正式公布今年的活動11月22日學甲濕地開幕以「2020愛妳、愛你、愛黑琵」為主題，號召全台親子民眾前來台南賞黑琵。

黃偉哲市長夫人劉育菁，代表黃偉哲市長邀請各地民眾來台南體驗生態旅遊，大飽眼福觀賞黑琵和各種冬候鳥，也大飽口福品嘗新鮮海產，呼籲大家也一起加強宣導黑面琵鷺的保育行動。

副市長趙卿惠表示，今年與去年的第1批黑面琵鷺都只有1隻，同樣的也是在9月16日飛到七股黑面琵鷺保護區，隨著北風吹起，陸續有黑琵飛抵台南七股黑面琵鷺保護區，目前台南地區已經突破1000隻，展開牠們為期半年的度冬之旅。

由行政院農委會林務局指導、台南市政府農業局主辦、台南市生態保育學會承辦的「2020黑面琵鷺保育季」系列活動也正式登場了，今年以「2020愛妳、愛你、愛黑琵」為主題訴求，系列活動包括學甲濕地生態園區出入口意象揭幕、首版黑面琵鷺來台繪本展出、電燒烙畫黑琵創作展、環保泡棉創意黑琵遮陽帽表演、黑琵親子輕旅行等，歡迎全國親子一起來參與。

黃偉哲市長表示，全球黑琵數量在今年初調查時有4864隻，創歷年新高，其中有2785隻到台灣度冬，已連續6年超過2千隻，而在台南度冬有1837隻，占全台灣的66％，去年七股頂山賞鳥亭的700多隻以及學甲濕地的556隻雙破紀錄，顯見台南是黑琵在台灣的最大棲息覓食場所，也代表台南在棲地的優化逐漸顯出效果。

▲「2020黑面琵鷺保育季」系列活動，以「2020愛妳、愛你、愛黑琵」為主題，號召全台親子民眾前來台南賞黑琵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黑面琵鷺保育季2013年恢復舉辦以來，規劃以黑面琵鷺主要棲息環境為活動主場地。7年來分別在七股黑面琵鷺保護區、四草野生動物保護區及學甲濕地生態園區、七股頂山賞鳥亭等處舉辦，今年選擇在學甲濕地生態園區辦理，藉由活動舉辦讓民眾瞭解黑面琵鷺的第3渡冬區位置，號召大家保護黑面琵鷺棲息地，以免棲息地遭受破壞。

今天在市府民治中心的行前記者會上，包括市議員吳通龍、蔡秋蘭、陳秋宏、沈家鳳及雲管處副處長洪肇昌、行政院雲嘉南服務中心副執行長王開玹都到場，有市立學甲幼兒園「8隻小小黑琵」及七股樹林社區的「黑琵學員」表演黑琵也瘋狂，信義國小公布首版黑面琵鷺來台繪本、台南市鳳之韻旗袍協會手持「2020愛妳、愛你、愛黑琵」主題看板走秀，王丁乙的環保泡棉黑琵遮陽帽等，似乎告訴大家今年黑琵來了，黑琵保育季也陸續登場了！

包括台南市副市長趙卿惠、市長夫人劉育菁等與會來賓，大家手持電燒烙畫黑琵，宣導保育季活動啟動了，與會人員對於台南地區因為有規劃良好的黑面琵鷺保護區以及多處濕地，讓來台渡冬的國際級保育鳥類黑面鷺有良好的棲地渡冬，每年成長數量顯著成長，展現台南地區保育成果。

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