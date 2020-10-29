怒批高層躲遠遠！江啟臣點名國安會：開放萊豬是「國安問題」應撤回審查

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬明年即將進口來台，立法院經濟聯席會今（29日）續查萊豬行政命令。國民黨主席江啟臣今日指出，2009和2012年國民黨政府處理美牛問題時，導致兩個國安會秘書長下台，開放萊豬一定也是國安高層所做判斷，「怎會是農委會主委、衛福部長的問題？其他高層都躲得遠遠遠的」。

今日立法院經濟聯席會審查時，立委賴士葆憤怒指出，現在很多地方政府要求肉品要零檢出，但衛福部卻發函「警告」地方，這是藐視地方自治，萊劑明明是禁藥衛福部竟還訂殘留量標準，執政黨沒有看到普羅大眾的健康，不能用政治利益來交換國人健康。

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立委吳怡玎也說，全世界有哪個吃豬肉頻繁的國家，像台灣一樣開放萊豬進口的？全世界有哪個國家比台灣還會經常食用豬肉再製品？而民進黨立委邱議瑩在台下高喊嗆聲「你不要吃不就好了」？吳怡玎則反嗆，究竟誰常吃再製品？是弱勢者，如果有錢有時間的人，誰想去超商買再製肉品？

江啟臣則提到，萊豬進口問題「放大了主委跟部長角色」，但這問題其實是國安問題，「上面的人全部跑去躲」，而且現在都在說開放萊豬問題的弊，卻沒說利在哪裡，「到底是哪個國安高層拍板的？國安影響評估有沒有做？」國安高層至今沒出來說明，就應該緩一緩，否則「美國大選後情勢如何誰說得準？」，要求政府今日撤回審查及相關決議案。