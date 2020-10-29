縣市零瘦肉精法規無效　黃偉哲：尊重地方表態...兩美牛銷量背離

▲台南市長黃偉哲指出，萊豬問題地方的表態市府予以尊重，他認為萊豬問題由市場機制來決定會比較客觀一點。（圖／記者林悅翻攝）





記者林悅／台南報導

萊豬問題，衛福部強調地方自治法規跟中央牴觸無效，台南市長黃偉哲指出，地方的表態市府也予以尊重，但是在法規層面上來講，訂的法規跟中央違背的話，那自然就是無效，他認為萊豬問題由市場機制來決定會比較客觀一點。

黃偉哲指出，台灣就這麼小，如果要一國數制，一國很多制，甚至造成軍閥割據，像民國初年一樣，每到一個地方有不同的適用法規，那也覺得怪怪的，地方制度法規跟中央牴觸無效，這不是因為萊豬的問題，是本來就是這樣的問題，那所以說，他覺得不是因為針對特別的個案，所以說法制上該怎麼做，就怎麼做。

黃偉哲舉例說明，地方可以跟中央反映地方的立場，那前陣子對於高速公路交流道的牌子的名稱，那是屬於中央的權限，屬於高公局的權限，在地方政府及地方的輿論覺得這樣設置不當，高公局就從善如流，所以他覺得其實地方當然也可以去表態，不管是議會或是政府或是地方政府，地方的表態我們也予以尊重，但是在法規層面上來講，訂的法規跟中央的違背的話，那自然就是無效。

黃偉哲說，這個議題其實在2012年之後就已經有萊牛了，那萊牛從2012年吃到現在，結果美國含萊克多巴胺的牛肉在台灣的銷售量跟進口量是有增無減，如果放萊豬跟萊牛在同一個天平上來看，對於含萊克多巴胺的美國牛肉它的消費量是增加，不是減少，所以這到底是被操作出來的議題，還是真的政府進口有問題的豬肉，造成民眾健康影響的問題，他覺得其實這是可以探討。

黃表示，更何況自2012年之後，就已經有不含萊克多巴胺的美國牛肉跟外國牛肉進口，那進口到台灣來事實上消費量是只減不增，牛肉反而是只增不減，這造成二項背離，讓人覺得很奇怪，含萊克多巴胺的牛肉消費量越來越增加，不含萊克多巴胺的進口牛肉，消費量越來越少，所以他覺得其實還是交給市場機制來決定會比較客觀一點。

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