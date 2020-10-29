承諾定萊劑容許量與開放是兩回事　立委批衛福部「黑箱賣台」

▲高金素梅批衛福部黑箱賣台。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

萊劑美豬將於明年叩關，部分地方政府訂定自治條例，堅持零檢出，但行政院日前發布公文表示，零檢出罰則抵觸中央法規，要檢討修正。立法院衛環會今（29）日召開第三次聯席審查，國民黨立委賴士葆在程序發言時痛批，「陳時中是憑哪一點？」憲法保障的是地方自治的權利，中央訂的是底線，地方就可嚴格加碼。

賴士葆提到，地方首長議員都是民選，也有民意基礎，現在連綠營執政的縣市民眾都要求零檢出。他另提到，目前行政命令審查都是「審假的」，且審查還沒通過，衛福部以拿著大刀，揮向全國地方自治，呼籲衛福部不要踩著人民健康往上爬。

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因肺部問題動刀，向立法院請假一個月的無黨籍立委高金素梅，也在程序發言時痛批民進黨，「你們心中還有人民嗎？」表示衛福部雖承諾訂定萊克多巴胺殘留容許量與標準，但這跟承諾開放是兩回事，如果大家都不知道有這個承諾，「就是黑箱賣台」，在暗中出賣台灣人民健康。

她另提到，有188個會員國的國際食品法典委員會（CODEX），雖然在2012年訂出萊劑殘留容許標準，但至今仍有108個國家禁止萊豬進口，質疑陳時中先前在廣播節目提到「開放美豬是要換國際地位」一說不成立，「根本胡說八道」。

不過，民進黨立委鄭運鵬卻緩頰，表示萊劑開放的法律位階與行政命令，都是國民黨時期就訂定，過去是由國民黨做初步承諾，民進黨進一步執行，「一點黑箱都沒有」，但此說法卻遭高金素梅反駁，雙方發生爭執。

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