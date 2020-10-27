再批准售台軍武　國台辦批美：向台獨勢力發出錯誤信號

▲岸置魚叉反艦飛彈系統。（圖／翻攝Boeing Defense 推特）

記者魏有德／北京報導

美政府近日再批准售台價值23.7億美元（約677.9億元新台幣）的軍售案，共計100套岸置魚叉反艦飛彈系統，包括400枚AGM-84魚叉反艦飛彈以及4枚遙測彈。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮痛批，美政府一再違背一個中國原則和中美三個聯合公報，「向台獨勢力發出錯誤信號。」

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

朱鳳蓮強調，美國政府一而再、再而三違背一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定出售武器，「民進黨當局頑固以武謀獨，只會進一步破壞台海和平穩定，給台灣民眾帶來更大禍害。」

美國國防安全合作局（DSCA）昨（26）日宣布，國務院已批准並通知國會最新一批售台武器，若最終通過，100套岸置魚叉反艦飛彈系統（Harpoon Coastal Defense Systems）及400枚AGM-84魚叉反艦飛彈（Harpoon）將會運往台灣。

據了解，這項軍售將使台灣防空及海岸禦敵更具彈性，在面對當前及未來的威脅時，有更足夠的能力進行抵禦，透過先行部署這套高度可靠且有效率的系統達到防禦作用。

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／達志影像／美聯社）

對此，大陸外交部宣布，對參與對台軍售的洛克希德馬丁、波音防務、雷神等美國企業，以及相關的個人和實體實施制裁。陸外交部發言人趙立堅強調，中方再次敦促美方恪守「一個中國」原則的承諾和中美三個聯合公報的規定，停止售台武器和美台任何軍事聯繫，「我們將繼續採取必要措施，捍衛國家主權和安全利益。」