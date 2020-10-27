美批准對台2軍售！　環時曝懲罰台「5種可能」：敬酒不吃吃罰酒

▲岸置機動型魚叉反艦飛彈（Harpoon Coastal Defense）。（圖／Defense Media Agency）



記者邱茀濱／綜合報導

美國政府日前才批准18億美元對台軍售案，今（27）日又宣布，國務院再批准售台價值23.7億美元的軍武。此舉不但引來中國外交部的強硬表態，連官媒《環球時報》也發社評嗆說，若解放軍機警告性飛越台灣島、開啟對台實施經濟封鎖等措施，無法遏制美台軍事勾結，那大陸將摧毀台灣新部署的「進攻型武器」。

標題為「能否治住美國對台軍售？當然也必須能」的環時社評寫道，美國一週內批准第2筆對台軍售案，而且呈明顯變本加厲之勢，售台武器的攻擊性能在增強，「美方的目的看來就是要逐漸取消，主要賣給台灣防禦性武器這一總禁忌。」

針對如何限制美對台軍售的槓桿，社評分析，「大陸的軍事力量已對台形成壓倒性優勢，它是美國對台軍售改變不了的。這為我們提供了徹底解決美國對台軍售問題的戰略從容，我們掌握著在多長時間內、以多高的強度和用付出多大代價消除這個問題的主動權。」

▲解放軍殲-20戰機。（圖／CFP，下同）



社評認為，美國軍售台灣已成為美台關係最實質的紐帶，並進一步派生雙方勾結的更多利益鏈條和空間，「所以不能夠因為大陸軍力的強大而對美國售台武器蠻不在乎，阻止美國售台武器升級應當成為接下來台海鬥爭的主戰場之一。」

社評說，除了對美國對台售武中發揮了作用的所有機構和個人制裁外，也另外要給台當局樹立一個概念，「超規模購買美國武器、特別是從美購買『進攻型武器』，是絕不可被大陸接受的」，並警告將因此行使懲罰措施。

「台灣買的美國武器越多，它只會變得更加不安全。」社評透露懲處台灣的各種可能，包括「軍機飛越所謂『海峽中線』進一步常態化、軍機警告性飛越台灣島、軍機常態化飛臨台灣島上空巡航、開啟對台實施經濟封鎖等。」

上述懲處如果仍無法遏制美台軍事勾結，社評給予終極警告，「解放軍將摧毀台灣新部署入列的美國進攻型武器。台當局如果就是敬酒不吃吃罰酒，我們將用一場危機來結束美台武器交易的骯髒遊戲。當中美台三方意志激烈碰撞時，最先被壓彎的一定是台灣當局。」

最後，社評嗆，「台獨」的膽子有些被養肥了，民進黨當局完全錯判了形勢，因為得到美國的更多支持而有恃無恐起來，「必須以前所未有的壓力，將島內的歪風邪氣扭正過來」。

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