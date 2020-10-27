涉掏空遠航35.9億...張綱維籌不出1億保金殺價55折　法官：延押

▲張綱維日前因湊不出保金，在庭上嘆「只能關到死」，希望能以5500萬交保，北院裁定延押。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

遠航董座張綱維因涉嫌掏空公司35.9億元在押，日前雖獲台北法院裁定1億元交保，卻因籌不出保金無法交保，北院26日開庭審理，張綱維表示，把他押著欠國家越來越多，只能關到死，希望能以3000萬元現金、加上律師及另名友人出具2500萬保證書，讓他可以交保出去賣飛機，但北院認為，張綱維提出的條件，跟犯罪金額相比差距太大，且也沒跟受害人和解，於27日裁定延押。

張綱維於26日開庭時，無奈表示把他押著對事情沒幫助，欠國家越來越多只能關到死，希望以3000萬元交保，讓他可以出去把遠航的飛機賣掉，多少還一些錢。

律師表示，遠航目前有8架飛機停在機場，現在每天都被罰錢，即使要拍賣，也因無法擔保瑕疵、沒辦法進內部查看、試啟動，使買方不敢購買，只有張綱維出面才能處理，且張綱維現況根本借不到錢，先前法院雖裁定他以8000萬元交保，但實在湊不出這麼多。

北院認為，張綱維雖坦承犯偽造私文書罪，但仍否認檢察官起訴其餘重大犯行，依目前審理的進度來看，張綱維的嫌疑依舊十分重大，且僅3000萬現金加上2500萬保證書，與超過30億的犯罪金額相比，實在差得太多，再考量他目前也沒跟受害人和解，認定有延押必要，裁定再羈押2個月。

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