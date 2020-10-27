美對台軍售金額單周破千億　朱澤民：還有舉債空間

▲朱澤民。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

美國1週內2度批准對台軍售案，總值約41.8億美元（約1194億台幣），引發外界擔憂國內財政問題。對此，行政院主計處主計長朱澤民27日表示，還有舉債空間。

美國國務院21日批准對台軍售，遠程精準火力打擊系統（HIMARS）、遠程陸攻飛彈（SLAM-ER）、F-16新式偵照莢艙（MS-110）等三項軍售，金額為18億1130萬美元（約新台幣520億1872萬元）；美國國防安全合作局（DSCA）26日再宣布，國務院已批准軍售台灣100套岸置魚叉反艦飛彈系統，包括400枚AGM-84魚叉反艦飛彈以及4枚遙測彈，金額為23.7億美元（約新台幣678億元)。單週軍售案總價約41.8億美元（約1194億台幣），這也是美國總統川普上任後第9度對台軍售。

朱澤民27日出席人口及住宅普查啟動記者會受訪時表示，目前的軍售案有些已在編列預算，有些是列為以後年度預算，1000億台幣是分好幾年編列，就像F16戰機採購特別預算是2600億元，但分6年進行，「舉債空間目前還有」，今年總預算還有結餘，沒有舉債，特別預算有舉債，目前到9月底特別預算只有舉債1828億元，外界說預算破表、違反財政紀律等都和事實有出入。