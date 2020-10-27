　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美對台軍售金額單周破千億　朱澤民：還有舉債空間

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院財政委員會邀請行政院主計長朱澤民列席業務報告並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲朱澤民。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

美國1週內2度批准對台軍售案，總值約41.8億美元（約1194億台幣），引發外界擔憂國內財政問題。對此，行政院主計處主計長朱澤民27日表示，還有舉債空間。

美國國務院21日批准對台軍售，遠程精準火力打擊系統（HIMARS）、遠程陸攻飛彈（SLAM-ER）、F-16新式偵照莢艙（MS-110）等三項軍售，金額為18億1130萬美元（約新台幣520億1872萬元）；美國國防安全合作局（DSCA）26日再宣布，國務院已批准軍售台灣100套岸置魚叉反艦飛彈系統，包括400枚AGM-84魚叉反艦飛彈以及4枚遙測彈，金額為23.7億美元（約新台幣678億元)。單週軍售案總價約41.8億美元（約1194億台幣），這也是美國總統川普上任後第9度對台軍售。

朱澤民27日出席人口及住宅普查啟動記者會受訪時表示，目前的軍售案有些已在編列預算，有些是列為以後年度預算，1000億台幣是分好幾年編列，就像F16戰機採購特別預算是2600億元，但分6年進行，「舉債空間目前還有」，今年總預算還有結餘，沒有舉債，特別預算有舉債，目前到9月底特別預算只有舉債1828億元，外界說預算破表、違反財政紀律等都和事實有出入。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
許聖梅爆財務狀況惡化！　「家人重病3個月」壓垮她
王心凌素顏模樣曝光！「真實狀態現形」網傻了
流感疫苗不會停止施打！陳時中揭4人死因
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美對台軍售一周狂撒「1196億」！主計總處：預算足夠

美對台軍售金額單周破千億　朱澤民：還有舉債空間

2024與賴清德競逐？　王浩宇分析鄭文燦有2劣勢

空軍遭質疑愛三結餘款買飛彈不繳庫　空軍司令部反駁：符合法規

同志大遊行31日登場！從凌晨交管到晚上8點　影響45條公車路線曝光

高嘉瑜曝家像「回收場」不敢開吃播：放眼望去食物都過期！

「大到不能倒」重要銀行擬增第6家　金管會：年底前宣布！

蔡衍明專訪2／台灣9成年輕人對我印象差？兒子也沒告訴我網路真相

智慧城市專案遭爆5年燒1.7億「過半失敗」　台北市政府回應了

快訊／陳其邁撂重話怒砍分局長！六龜分局1個月2出包　酒駕警遭免職

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

4女毀逢甲住房「床單包檳榔渣」　飯店經理直呼：像是國旅大毀滅

《我的婆婆》收視太好...鍾欣凌想辦流水席　演員捨不得哭慘：謝謝觀眾

超狂父子用樂高打造披薩生產線 淋上番茄醬、運輸臘腸全自動化

美對台軍售一周狂撒「1196億」！主計總處：預算足夠

美對台軍售金額單周破千億　朱澤民：還有舉債空間

2024與賴清德競逐？　王浩宇分析鄭文燦有2劣勢

空軍遭質疑愛三結餘款買飛彈不繳庫　空軍司令部反駁：符合法規

同志大遊行31日登場！從凌晨交管到晚上8點　影響45條公車路線曝光

高嘉瑜曝家像「回收場」不敢開吃播：放眼望去食物都過期！

「大到不能倒」重要銀行擬增第6家　金管會：年底前宣布！

蔡衍明專訪2／台灣9成年輕人對我印象差？兒子也沒告訴我網路真相

智慧城市專案遭爆5年燒1.7億「過半失敗」　台北市政府回應了

快訊／陳其邁撂重話怒砍分局長！六龜分局1個月2出包　酒駕警遭免職

快訊／3.5噸灑水車突衝過「金山台2線」護欄！墜落消波塊　車頭全毀

「女活佛」自爆擁429名砲友染性病還墮胎　賣原味內褲教戒淫

美對台軍售一周狂撒「1196億」！主計總處：預算足夠

中信盃黑豹旗／僑泰「電視輔助判決」挑戰成功　展社團球隊不服輸精神

小資瘋零股交易！分析師勸「別急著買」：2%報酬不在意，就是輸家

日夜聽隔壁情侶啪啪啪！他崩潰「硬起來」反擊 網笑翻：有效嗎？

7人2車「夜遊團溯溪」蛇頭山泡溪中！他目睹滅頂嚇呆　居民神救援

打完流感疫苗不適　疾管署提醒「這5種人」不宜接種！

中職／中信兄弟後勤資源多　餅總：作戰模式不一樣

MIT時尚滅火器SAVIORE-M　法拉利紅美翻　跟髮膠一樣好操作

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

政治熱門新聞

陸軍同志新人閃照曝　首次加入三軍聯合婚禮

教召大漏洞曝光！檢察官點出關鍵

蔡英文「國情報告」美豬牛破局 民進黨挾多數表決輾壓在野黨

淡水驚見反空降樁？一大片白色密集長方柱　陸軍：農業用

陳時中被轟下神壇！北市長之爭又現三腳督　4伏兵猛划水

謝龍介今下午赴台中葫蘆墩跳溪！網：5天前才出事

蘇貞昌成最被討厭政治人物　韓國瑜排第3名

謝龍介真的跳了　上岸笑稱：沒有異味

美頻對台軍售　國民黨酸爆陸外交部

陳其邁怒了！六龜分局1個月2酒駕　警遭免職

兩岸開戰誰的錯？　民進黨佔22.3％

兩架共機擾台　空軍廣播驅離

陳其邁開鍘酒駕警察被嫌出手太重　直接免職關鍵原因曝

中天新聞台換照7鑑定人有2位不予換照

更多熱門

相關新聞

再批准售台軍武 國台辦批美：向台獨勢力發出錯誤信號

再批准售台軍武 國台辦批美：向台獨勢力發出錯誤信號

美政府近日再批准售台價值23.7億美元（約677.9億元新台幣）的軍售案，共計100套岸置魚叉反艦飛彈系統，包括400枚AGM-84魚叉反艦飛彈以及4枚遙測彈。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮痛批，美政府一再違背一個中國原則和中美三個聯合公報，「向台獨勢力發出錯誤信號。」

美再批對台軍售逾677億！　陸外交部：將採取正當必要措施

美再批對台軍售逾677億！　陸外交部：將採取正當必要措施

川普9度對台軍售　外交部由衷感謝

川普9度對台軍售　外交部由衷感謝

美頻對台軍售　國民黨酸爆陸外交部

美頻對台軍售　國民黨酸爆陸外交部

台灣將成陸射反艦飛彈最多的國家

台灣將成陸射反艦飛彈最多的國家

關鍵字：

朱澤民軍售

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

3步驟載進擊券　國旅住宿省500元

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

張庭砸73億買大樓！豪氣寵閨蜜：一層樓送妳

22歲正妹洗澡「整缸水不換連洗3天」！白嫩美肌網暴動

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

YAMAHA「BW'S新把妹神車」來了

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

不會立中柱！台中女遭房東趕走

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

快訊／國內出現流感疫苗接種後死亡個案！

高雄傳奇茶店搶進「最貴路口」賣Buffet　嗆：比漢來好

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了
遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面