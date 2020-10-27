美再批對台軍售逾677億！　陸外交部：將採取正當必要措施





▲岸置魚叉反艦飛彈系統針對海上、兩棲及沿岸，均能達到有效防禦。（圖／翻攝Boeing Defense 推特）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國防安全合作局（DSCA）26日公佈，國務院已批准軍售台灣100套岸置魚叉反艦飛彈系統，包括400枚AGM-84魚叉反艦飛彈以及4枚遙測彈，總額約23.7億美元（約新台幣677.9億元）。27日，大陸外交部新聞發言人汪文斌再次對此嚴正回應。

汪文斌強調，中方敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，撤銷有關對台軍售計畫，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害；中方將採取正當必要措施，堅定捍衛國家主權和安全利益。

DSCA於美東時間週一（26日）宣佈，國務院已批准並通知國會最新一批售台武器，若最終通過成形，100套岸置魚叉反艦飛彈系統（Harpoon Coastal Defense Systems）及400枚AGM-84魚叉反艦飛彈（Harpoon）將會啟動運往台灣。

新聞稿指出，此項軍售旨在讓台灣的防空選擇更具彈性，在面對當前及未來的威脅時，有更足夠的能力進行抵禦。台灣未來面對海上侵略、進行沿岸封鎖以及抵禦水陸兩棲進攻時，能夠透過先行部署這套高度可靠且有效率的系統達到防禦作用，「這套系統能輕易被整合進現有軍事部署，收貨方軍隊接受這些系統時，不會有困難。」

DSCA表示，此項軍售案符合美國國家、經濟與安全利益，並幫助台灣推動軍隊現代化，繼續維持具有效嚇阻的防衛能力，並穩地地緣政治、軍事平衡。

中國外交部昨日宣佈，將對參與此次對台軍售的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音防務（Boeing Defense, Space & Security）、雷神（Raytheon Company）等美國企業，以及相關的個人和實體實施制裁。美國國務院隨即批准交由DSCA宣佈最新售台軍武決定，明顯有回應意味。

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