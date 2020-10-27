　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美再批對台軍售逾677億！　陸外交部：將採取正當必要措施

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲岸置魚叉反艦飛彈系統針對海上、兩棲及沿岸，均能達到有效防禦。（圖／翻攝Boeing Defense 推特）

▲岸置魚叉反艦飛彈系統針對海上、兩棲及沿岸，均能達到有效防禦。（圖／翻攝Boeing Defense 推特）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國防安全合作局（DSCA）26日公佈，國務院已批准軍售台灣100套岸置魚叉反艦飛彈系統，包括400枚AGM-84魚叉反艦飛彈以及4枚遙測彈，總額約23.7億美元（約新台幣677.9億元）。27日，大陸外交部新聞發言人汪文斌再次對此嚴正回應。

汪文斌強調，中方敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，撤銷有關對台軍售計畫，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害；中方將採取正當必要措施，堅定捍衛國家主權和安全利益。

DSCA於美東時間週一（26日）宣佈，國務院已批准並通知國會最新一批售台武器，若最終通過成形，100套岸置魚叉反艦飛彈系統（Harpoon Coastal Defense Systems）及400枚AGM-84魚叉反艦飛彈（Harpoon）將會啟動運往台灣。

新聞稿指出，此項軍售旨在讓台灣的防空選擇更具彈性，在面對當前及未來的威脅時，有更足夠的能力進行抵禦。台灣未來面對海上侵略、進行沿岸封鎖以及抵禦水陸兩棲進攻時，能夠透過先行部署這套高度可靠且有效率的系統達到防禦作用，「這套系統能輕易被整合進現有軍事部署，收貨方軍隊接受這些系統時，不會有困難。」

DSCA表示，此項軍售案符合美國國家、經濟與安全利益，並幫助台灣推動軍隊現代化，繼續維持具有效嚇阻的防衛能力，並穩地地緣政治、軍事平衡。

中國外交部昨日宣佈，將對參與此次對台軍售的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音防務（Boeing Defense, Space & Security）、雷神（Raytheon Company）等美國企業，以及相關的個人和實體實施制裁。美國國務院隨即批准交由DSCA宣佈最新售台軍武決定，明顯有回應意味。

►戴口罩也要記得保養

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
台灣人「工作16.9天」才能買iPhone 12 Pro！排
快訊／小鬼黃鴻升猝死　完整解剖報告出爐
新莊休旅車「猛撞4車」1命危5傷撞擊影片曝！駕駛癱卡座位
活38年病逝！汶萊「奢華派對王子」狂燒錢　買1億項鍊送瑪麗亞
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美再批對台軍售逾677億！　陸外交部：將採取正當必要措施

山東號航母入列10個月　解放軍艦長：完成「聚焦實戰」系列訓練

讓軍火商付出代價！　 胡錫進：解放軍要「飛到台灣上空」教育他們

菅義偉上任最大軍演！美日海陸空操演　航空母艦領軍動員4.6萬人

日德海戰重要實證！　一戰時期大型沈艦現蹤青島膠州灣

CM11、雲豹甲車凌晨現身北捷淡水站　為「戰備周」準備

不演了！亞塞拜然總統：若遭外國侵略將使用「土耳其F-16」

中國如何制裁「美國軍火商」？　軍事專家曝光：打蛇要打七寸

亞美尼亞軍卡遭「火箭彈擊中引擎」　驚人結局曝光

主持人剛說完性能　無人直升機「掠奪者」就墜毀　

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

4女毀逢甲住房「床單包檳榔渣」　飯店經理直呼：像是國旅大毀滅

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

超狂父子用樂高打造披薩生產線 淋上番茄醬、運輸臘腸全自動化

美再批對台軍售逾677億！　陸外交部：將採取正當必要措施

山東號航母入列10個月　解放軍艦長：完成「聚焦實戰」系列訓練

讓軍火商付出代價！　 胡錫進：解放軍要「飛到台灣上空」教育他們

菅義偉上任最大軍演！美日海陸空操演　航空母艦領軍動員4.6萬人

日德海戰重要實證！　一戰時期大型沈艦現蹤青島膠州灣

CM11、雲豹甲車凌晨現身北捷淡水站　為「戰備周」準備

不演了！亞塞拜然總統：若遭外國侵略將使用「土耳其F-16」

中國如何制裁「美國軍火商」？　軍事專家曝光：打蛇要打七寸

亞美尼亞軍卡遭「火箭彈擊中引擎」　驚人結局曝光

主持人剛說完性能　無人直升機「掠奪者」就墜毀　

蔡衍明專訪2／台灣9成年輕人對我印象差？兒子也沒告訴我網路真相

招牌泰式生蝦滑嫩鮮甜！高雄平價銷魂熱炒　辣椒拌飯一吃上癮

iPhone12 5G多快？他驚嘆「比4G快4倍」…一天耗電實測曝光

發現男友已婚！櫃姐暴怒「臉書開4帳號」砲正宮還tag…下場曝

中職／王維中未隨隊戰兄弟　最晚11月中出賽

歐拉朱萬稱喬丹遠比詹皇偉大　韋德：誰是GOAT根本不重要

機車環島第1天！出發不到20分鐘「先吃紅」　網笑：見紅大吉

囊餅變成驚聲尖叫鬼臉面具　Mamak檔星馬料理也推萬聖節套餐

智慧城市專案遭爆5年燒1.7億「過半失敗」　台北市政府回應了

杭特爆租下LA豪宅開毒趴！「破戒」狂歡好幾天　每晚噴6.7萬↑

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

軍武熱門新聞

亞塞拜然總統：若遭外國侵略將使用土耳其F-16

中國如何制裁美軍火商？專家：打蛇打七寸

胡錫進：解放軍要教育台灣

國軍凌晨開展戰備周　CM11戰車現身淡水站

亞美尼亞軍卡遭火箭彈擊中引擎　結局大逆轉

中無人直升機展示時墜毀

環時：陸機擾台是為抓美國核潜艇

菅義偉上任最大！美日軍演航母領軍

青島膠州灣發現一戰時期大型沈艦

美日利劍軍演今天沖繩展開

卜睿哲：美軍駐台可能導致美中斷交

喝茫！戰鬥民族「狂飆坦克」撞機場

台向美靠攏 于北辰：像吸大麻有副作用

解放軍報發文：打造世界一流軍隊

更多熱門

相關新聞

川普9度對台軍售　外交部由衷感謝

川普9度對台軍售　外交部由衷感謝

美國國防安全合作局（DSCA）在美東時間26日公布國務院已批准總價值約23.7億美元（約677.9億新台幣）的「魚叉飛彈海岸防衛系統」（CDCM）對台軍售案。對此，外交部27日表示誠摯歡迎，並感謝美方持續旅行對台灣的安全承諾。

美頻對台軍售　國民黨酸爆陸外交部

美頻對台軍售　國民黨酸爆陸外交部

多國爆發「第二波」疫情　陸外交部急籲：非必要不旅行！

多國爆發「第二波」疫情　陸外交部急籲：非必要不旅行！

台灣將成陸射反艦飛彈最多的國家

台灣將成陸射反艦飛彈最多的國家

美國677億售台「岸置魚叉反艦飛彈」　總統府：防衛戰力現代化

美國677億售台「岸置魚叉反艦飛彈」　總統府：防衛戰力現代化

關鍵字：

台海外交部軍售魚叉反艦飛彈系統

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

3步驟載進擊券　國旅住宿省500元

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

22歲正妹洗澡「整缸水不換連洗3天」！白嫩美肌網暴動

張庭砸73億買大樓！豪氣寵閨蜜：一層樓送妳

不會立中柱！台中女遭房東趕走

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

快訊／國內出現流感疫苗接種後死亡個案！

高雄傳奇茶店搶進「最貴路口」賣Buffet　嗆：比漢來好

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

吳宗憲打疫苗身體巨大變化：我後悔了

徐凱希曾挨罵勾引《星光》男選手

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了
遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面