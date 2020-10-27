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印度衛星可使用「美國數據」　飛彈、無人機精度大提升

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▲▼美印2 2會談，簽署了《地理空間合作基本交流與合作協議》（BECA）。（圖／翻攝自Secretary Pompeo twitter）

▲美印2+2會談，簽署了《地理空間合作基本交流與合作協議》（BECA）。（圖／翻攝自Secretary Pompeo twitter）

記者林彥臣／綜合報導

在印度新德里舉行的美印2+2外長防長會談過後，兩國簽署《地理空間合作基本交流與合作協議》（BECA），允許印度使用美國提供的全球地理空間數據，這將使得印度的巡弋飛彈、彈道飛彈與無人機的精準度大大提升。

根據印度媒體《印度亞洲新聞國際通訊社》（ANI）報導，印度和美國已經簽署了《地理空間合作基本交流與合作協議》（BECA）印度方面由新上任的國防部秘書長南丹（Jivesh Nandan）代表印度簽署了該協議。

印媒新德里電視台（NDTV）也整理美印簽署BECA後的具體影響包括，印度有權限使用更機密的地理空間數並進行軍事應用，印度將能夠密切關注中國軍艦在印度洋的動向，在空襲的軍事行動後，印度可透過美國衛星數據，驗證是否打擊成功。

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