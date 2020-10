印度衛星可使用「美國數據」　飛彈、無人機精度大提升

▲美印2+2會談,簽署了《地理空間合作基本交流與合作協議》(BECA)。(圖/翻攝自Secretary Pompeo twitter)



記者林彥臣/綜合報導

在印度新德里舉行的美印2+2外長防長會談過後,兩國簽署《地理空間合作基本交流與合作協議》(BECA),允許印度使用美國提供的全球地理空間數據,這將使得印度的巡弋飛彈、彈道飛彈與無人機的精準度大大提升。

根據印度媒體《印度亞洲新聞國際通訊社》(ANI)報導,印度和美國已經簽署了《地理空間合作基本交流與合作協議》(BECA)印度方面由新上任的國防部秘書長南丹(Jivesh Nandan)代表印度簽署了該協議。

印媒新德里電視台(NDTV)也整理美印簽署BECA後的具體影響包括,印度有權限使用更機密的地理空間數並進行軍事應用,印度將能夠密切關注中國軍艦在印度洋的動向,在空襲的軍事行動後,印度可透過美國衛星數據,驗證是否打擊成功。

►北投泡湯一泊一食特價

Today’s U.S.-India 2+2 Ministerial was a success. The bond between our nations is built on the foundation of a longstanding friendship, partnership, and vibrant democratic traditions. Thank you @DrSJaishankar, @EsperDoD, and @rajnathsingh for yet another successful dialogue. pic.twitter.com/h9fy6c7lYz