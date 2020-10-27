iPhone12 5G多快？他驚嘆「比4G快4倍」…一天耗電實測曝光

▲iPhone 12 Pro夜拍在色彩、亮度及暗部處理更為細緻。（圖／記者李毓康攝）

記者林妤柔／綜合報導

許多人猶豫iPhone 12、iPhone 12 Pro到底哪個好？因為兩者規格相近，價格卻差5400元。對此，3C Youtuber《阿康嚼舌根》直接比較兩者的相機功能，以及網友最好奇的5G訊號和電池續航，讓猶豫的朋友可以作為參考。

阿康認為，iPhone 12、iPhone 12 Pro相機技術在白天差不了多少，但iPhone 12 Pro夜拍不管在色彩、亮度以及暗部的細節，都提升許多。此外，iPhone 12 Pro多了望遠鏡頭跟LiDAR掃描器，後者使夜間對焦速度更快，並幫助使用者清楚判定距離。

身為蘋果第一支5G手機，阿康也針對iPhone 12 Pro的網速做了實測。他表示，雖然大家之前抱怨台灣是「閹割版5G」，美國同步支援mmWave毫米波，台灣卻只到Sub-6，但他相信兩年內應該可以普及，mmWave毫米波則要等3-5年才能建設完成。

▲阿康認為，iPhone 12 Pro跟iPhone 11 Pro耗電量差不多。（圖／記者洪聖壹攝）

接著，阿康測試台中5G的速率，地點包含中興大學、勤美、草悟道、一中街、中友百貨，他覺得5G速率整體有提升，大概比4G快4倍，可惜自己家還是沒有5G訊號，也建議民眾如果家中沒有5G訊號，不用為了iPhone 12特別升到5G資費。

對於iPhone 12 Pro的續航力，阿康則不太滿意。他認為，一般使用起來跟iPhone 11 Pro差不多，但玩整天又開個人熱點，耗電量就比iPhone 11 Pro快20-30%。他建議，出門愛拍照攝影、瘋狂用手機的朋友，就算升到iPhone 12 Pro Max，仍要帶行動電源，如果只是聚餐，iPhone 12 Pro就能應付基本電量。