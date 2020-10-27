台灣人「工作16.9天」才能買iPhone 12 Pro！排名曝光：被南韓虐慘

▲最新iPhone12系列開賣。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

蘋果新機iPhone12系列問世後，再度引爆話題。新加坡網站「Picodi」就根據不同國家的售價及國民平均月收，算出各國「購買iPhone 12Pro」所需的工作天數，而台灣排行第24名，不過這只是平均值，若薪資低於此的朋友，天數自然要再增加。

隨著iPhone12開賣，新加坡網站Picodi也做出這項數據排名，該圖是依據各國蘋果官網上iPhone 12Pro的定價，及該國人平均月薪進行計算。

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其中，前三名霸主由瑞士、美國、澳洲、盧森堡（與前者同天數）拿下，工作天數分別為4.4天、6.1天、6.6天；而日本、南韓則為9.8天和10.3天，落在第14名、16名；至於台灣以16.9天，排行第24。

▲蘋果各地區價格。（圖／記者曾筠淇製，點圖放大）

排名曝光後，在PTT掀起討論，許多鄉民直呼，「等於一個月薪水這樣算差不多阿」、「快日本的兩倍，有夠悲哀」、「南韓、香港、新加坡都10點多天就能買，反觀台灣...」、「被南韓屌虐，可憐啊」、「X夭！瑞士人睡醒就多一支手機惹」、「我22K請問要花多久？不要叫我自己算，我文組」、「領23K的服務生要一個半月，幫QQ」。

買iPhone 12Pro需要工作幾天？

瑞士：4.4天

美國：6.1天

澳洲：6.6天

盧森堡：6.6天

丹麥：7.0

挪威：7.7

新加坡：8.1

加拿大：8.2

愛爾蘭：8.9

紐西蘭：9.0

阿拉伯聯合大公國：9.2

瑞典：9.5

德國：9.7

日本：9.8

荷蘭：10.3

南韓：10.3

芬蘭：10.5

法國：10.5

香港：10.7

奧地利：10.8

比利時：10.9

英國：11.8

賽普勒斯：14.1

台灣：16.9

西班牙：16.9

義大利：18.3

馬爾他：20.6

愛沙尼亞：21.0

斯洛維尼亞：21.0

捷克：24.5

葡萄牙：26.0

希臘：26.5

中國：26.7

立陶宛：27.8

波蘭：28.3

馬來西亞：29.1

斯洛伐克：29.7

拉脫維亞：30.0

匈牙利：35.1

蒙特內哥羅：47.3

俄羅斯：47.5

墨西哥：54.4

印度：54.4