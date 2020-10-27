送包裹「號碼顯示暗黑5字」　客嚇拒接！快遞妹心累：有緣才配送

▲原PO電話顯示「一接就掛」，導致多數客人拒接！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

永遠收不到包裹？！一名女快遞表示，平時送貨都是用私人電話聯絡客人，無奈號碼被設成「一接就掛斷」，常找不到客人就算了，還被客訴「詐騙號碼」，讓原PO苦笑直呼，「我很隨緣的，什麼時候接電話，就什麼時候配達！」有苦主分享，可寫信給防詐騙電話App的客服，再附繳費證明，很快就可以撇除黑名了！

一名女網友在臉書《爆怨2公社》透露，從事快遞貨物員，無奈公司沒有配公務機，而自己手機號碼莫名被設定成「一接就掛斷」，因此常常打給客戶，至少都要打2至3通，不然就是被客人質問「電話怎麼是詐騙？」最神扯的是，她曾經被客訴「你們司機都用詐騙電話打給我」。

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原PO也滿肚子委屈解釋，這支號碼已用了3年，個資都是綁定此號碼，無法說換就換，當然原PO也求助谷歌大神解決方法，卻只換來「這是系統的大數據」導致，只要申請資料就可刪除「一接就掛斷」的黑名，無奈原PO認為太麻煩而作罷！

「我也很無奈啊！是我的問題嗎？」原PO只能心累自嘲「以為我使命必達嗎？不～我很隨緣的，什麼時候有緣（接電話）就什麼時候配達，實在無緣（不接電話）我也不強求，放過你也放過我自己！」

▲多數網友直言，會設成封鎖電話！（圖／翻攝爆怨2公社）



文章貼出後，掀起一票網友熱議「傻眼，永遠收不到貨」、「看到顯示一接就掛的，我都先掛他電話」、「今天是你不著急，改天遇到著急的情況你怎麼辦」、「那你要不考慮辦一隻最低費率智障機當公事機，不然一直這樣上班也好麻煩」、「是不是你有不少打了又掛斷的前科，才會被大量回報」、「我會接耶，反正他一接就掛，也不會浪費多少時間」。

有內行網友建議，「寄mail給客服，說明原因並且提供繳費收據證明是門號使用者，就可以取消標註，我的門號也曾被莫名標註，客服回復很快喔」、「你可以去App反查自己電話，然後按回報重新命名，看會不會疊過去？」原PO也隨即解釋，「我回報了，我同事回報了，親朋好友回報了，連客人都幫我回報了，他還是很堅持我是一接就掛斷」。