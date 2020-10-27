果粉怒了！MagSafe配「最新轉接頭」才有15W快充　用舊款會變慢

▲舊款iPhone用MagSafe充電效果不好。（圖／Apple提供）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果MagSafe充電器可提供高達15W的充電功率，是7.5W Qi無線充電最高速度的兩倍。不過外國YouTuber發現，若想將MagSafe功率提升到最高，必須搭配蘋果自家最新的20W電源轉接器，舊款電源轉接器則無法達到最高速度。消息一出，網友都覺得被騙了。

跟據外媒《MacRumors》指出，外國YouTuber Aaron Zollo使用iPhone 12 Pro和MagSafe充電器，使用儀表測量實際輸出功率，發現MagSafe充電器與蘋果20W電源轉接器配合使用，可成功達到15W，但其他充電器則無法提供相同速度。以下是Zollo的測試結果：

蘋果20W電源轉接器：15W

蘋果18W電源轉接器：13W

蘋果96W MacBook Pro電源轉接器：10W

Anker 30W PowerPort Atom PD 1：7.5-10W

Aukey 65W電源轉接器：8-9W

Pixel 4/5充電器：7.5-9W

Note 20 Ultra充電器：6-7W

▲只有蘋果20W的新型電源轉接器，才能使MagSafe充電效果最好。（圖／Apple官網）

如果想用MagSafe充iPhone 12或12 Pro，來達到最大的充電速度，必須用蘋果自家的20W電源轉接器，舊款電源轉接器無法正常使用。看來，第三方公司必須推出新的充電器，以供應最佳電量的特定功率，MagSafe才能提供完整的15W功率。

Zollo的測試發現，蘋果正使用溫度控制功能，當iPhone變熱時，充電功率會保持在10W以下。11 Pro Max和8 Plus等舊款iPhone，用MagSafe和20W電源轉接器充電約是5W，速度不快；Android手機甚至更慢，MagSafe輸出功率為1.5W，幾乎沒用處。