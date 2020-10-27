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AirPods 外觀改造年？　傳 Apple 將為兩款新耳機剪去耳機柄

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▲AirPods pro。（圖／記者謝仁傑攝）

▲傳下一代 AirPods Pro 將完全移除耳機柄。（圖／記者謝仁傑攝）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果明年將會推出第三代 AirPods 及第二代 AirPods Pro，據外媒報導，AirPod Pro 的造型外觀將會有所調整，且 AirPod 也將進行首次外觀改造。

據《彭博》報導指出，AirPods 3 的外觀設計會與目前的 AirPods Pro 更接近，耳機柄雖會保留，但長度將會縮短，並且會有耳塞可供用戶自行更換，不過為了與 AirPods Pro 有所區隔，它仍然不會有降噪功能；至於 AirPods Pro 2，據悉會移除耳機柄的部分，外觀近似 Galaxy Buds、Pixel Buds 的入耳式耳塞。

蘋果移除了 iPhone 隨附的有線耳機，無非也是希望用戶能夠入手自家的無線耳機。預計這兩款新型無線耳機最快會在 2021 上半年登場，

此外，報導還指出蘋果將持續擴大 HomePod 產品線，推出一款功能和價位介於 HomePod 與 HomePod mini 之間的新型智慧音箱；而一直盛傳會在今年底前推出的頭戴式耳機「AirPods Studio」，近期被指出可望在 11 月亮相，雖然也有一說會延至明年初才會發布。

無論如何，可以確定的是，蘋果接下來的新品重心將會放在播音市場的設備，而若希望能夠與其他品牌的產品競爭，蘋果也勢必在價格上有更實惠的調整。

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