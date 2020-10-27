微軟宣布讓蘋果iPad的Office軟體支援滑鼠跟觸控板

特約記者洪聖壹／綜合報導

如果你是今年搶先購入 iPad Pro 2020 的用戶，或者是接下來即將入手 iPad Air 的用戶，那麼這個訊息可能讓你更加興奮。微軟稍早宣布，即日起為 Word、Excel 還有 PowerPoint 這三個應用程式透過更新 iPadOS 的形式，加入觸控板的支援，換句話說，接下來你手上的 iPad，將是一個真正方便攜帶的行動辦公室。

根據微軟公司的說明，iPadOS 更新之後， Word、Excel 和 PowerPoint 這三個應用程序將優先支援Magic Keyboard（巧控鍵盤）跟滑鼠，當你用手指在巧控鍵盤的觸控板上移動到文件的地方，畫面那個圓點就會轉換成相對應的文書工具，舉凡要在投影片文件當中調整圖片大小，或是在 Excel 當中新增一個儲存格，或者是在 Word 當中挑整標題大小，都將可以獲得類似以往在電腦端使用的體驗。

除了滑鼠跟觸控板的體驗之外，微軟表示接下來的幾個月內將會針對 iPad apps 推出更多更新內容，像是今年 Build 開發者大會上演示的鍵盤使用方式，都將在未來幾個月更新，讓 iPad 不再單純只是追劇、看照片、聽音樂或者直播檢視的工具。