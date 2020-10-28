館長中槍後首露面…坐輪椅出庭「腿還是斷的」！轟羅文：就是想紅

記者羅志華、莊智勝／台北報導

網紅「館長」陳之漢日前在網路上與公民老師羅文對嗆，開直播稱呼對方是「螺紋保險套」，還形容對方是「屄殃」，因此挨告妨害名譽。今（28日）台北地院開庭，館長也坐著輪椅現身，這也是館長中槍後首度公開露面。面對媒體採訪，館長表示，雖然上肢已經恢復到可以健身，但腿還是斷的，因此必須靠輪椅助行；對於官司，館長也稱「因一句話被起訴很可笑」，並轟羅文「就是想紅嘛！」

▲館長遭到羅文提告，今台北地院開庭，館長中槍後首度坐輪椅露面。（圖／記者羅志華攝）

同為網路紅人的公民老師羅文2019年間稱館長是「民粹領袖」；陳之漢聞言後不甘示弱，開設直播反嗆羅是「螺紋保險套」，還以「屄殃」形容對方，不料卻因此挨告。2019年9月，羅文發表影片「第一次告館長就上手」，指稱館長身為一個公眾人物，竟在網路上以如此方式侮辱、霸凌他人，他決定將採取法律行動，提告妨害名譽。

台北地檢署日前偵結，就館長稱對方「螺紋保險套」部分起訴妨害名譽；今台北地院開庭，館長也在中槍後首度坐著輪椅公開露面。館長表示，雖然上肢傷勢已經逐漸康復，現在已經可以健身，但腿還是斷的，平時需靠拐杖、輪椅助行。

對於羅文提告一事，館長表示「我當然不認（罪）啊！他就是想紅嘛！」此外，當記者問及槍擊案時，館長也肯定警方付出，「刑大、警政署、林口分局都很辛苦，以他們的能力一步一步來，我相信一定能水落石出。你說想不想報復？他們有錢買槍、買凶，難道我就沒錢嗎？但我們要有社會責任，一句話啦，立委們不要整天作戲，刑法都不改，台灣現在要成了犯罪天堂、黑幫治國？有話都不能講嗎？」

回憶起自8月28日中槍至今，館長坦言直到現在都不知道為什麼會被開槍，「我做的生意大家都在做啊，健身房、電商都很多，政治評論來說，我整天講錯話、罵來罵去，這樣要被開多少槍？我們有不同的意見表達，就要被開槍？這樣台灣的法治真的有點弱！從我中槍到現在，台灣跟槍有關的新聞就有10幾件，好像只有我沒有槍，不是我在吐槽，台灣的法律真的太鬆，你看那兇手，他之前就說進去關個幾年，出來要當大哥耶，我差點掛掉，付出身體多大的痛苦，他在裡面（監獄）好吃好睡，幾年就出來了耶，台灣法律真的有點瞎！」

至於身體復原狀況，館長表示，當時被子彈貫穿7個彈孔，現在上肢、手部比較癒合了，但傷口還是會痛，而右腿的部分則是粉碎性骨折、大腿骨還裂一半，還是需要回醫院受檢，目前仍不能走，「我出院第8天就忍痛練上半身，不是有名嘴說我會變很胖？有嗎？腳的部分醫生是說大概100天左右可以走，至於健身部分醫生不敢保證，我是希望可以更早就能走，我許下承諾，半年內要開始練下半身給社會大眾看！」

▼館長現場接受媒體訪問。（圖／記者羅志華攝）